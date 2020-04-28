Kısa çalışma ödeneği alamayanlar ne yapacak? Kısa çalışma ödeneği şartları ve sonuç sorgulama sayfası

28 Nisan 2020 Salı 17:56 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:56

Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru yapıp ödeneği alamayanların ne yapacağı merak konusu oldu. 23 Mart tarihinde başlayan Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 270 bine yakın firmadan 3 milyonun üzerinde işçi için başvuru yapıldığını duyurdu. Peki Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için uygulanması gereken adımları haberimizde derledik. Kısa çalışma ödeneği alamayanların ne yapması gerektiği ve Kısa Çalışma Ödeneği sonuç sorgulama sayfası haberimizde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'un sayfasında Kısa Çalışma Ödeneği hakkında başvuru şartları şu şekilde yer almaktadır:

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için başvuru işveren tarafından yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAMAYANLAR NE YAPACAK?

Kısa çalışma ödeneği alamayanlar için, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri'nde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri'nde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin “28-Pandemi ücretsiz izin” olarak güncellenmesi ve işveren tarafından ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekiyor.

Yani bildirimi yapılan işçinin aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri'nde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi ücretsiz izin” olarak seçilmesi gerekiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA SAYFASI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

“Kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi? ”

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için gerekli şartları taşıyan işyerlerindeki diğer işçiler gibi kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler de kısa çalışmadan yararlanabilecektir.

“Kısa çalışma talebi uygun bulunan bir işyerinde işçiler ne zaman ödenek alır?”

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir.

“Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır?”

İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.