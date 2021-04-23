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Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar Resmi Gazete'de

Başkan Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini uzatılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 01:40 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 01:41
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Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini uzatılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan iş yerleri, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanabilecek. Kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

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