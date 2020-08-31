Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika haberi: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı mı?

31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:55 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:55

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? İşte son dakika haberinin detayları.

Kısa çalışma ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı, çalışanlar eylül, ekim aylarında da işten çıkarılamayacak.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

#SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

NORMALLEŞME DESTEĞİ UZATILDI

Bakan Selçuk'tan konuya ilişkin gelen açıklama şöyle;

Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı, toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı.

Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.

NORMALLEŞME DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Destek kapsamında, normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık

ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1103,63 lira mahsuplaşma yapılacak.

Normal çalışma düzenine dönen ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.