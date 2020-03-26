26 Mart 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:00

Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneğine nasıl başvurulur? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüsü ile mücadele kapsamında açıklanan ekonomik tedbir paketleri uygulanmaya alındı. Bunlardan en önemlisi ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği'dir. Kısa çalışma ödeneğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kısa çalışma desteğinin başladığını ve şirketlerin başvurularını yapabileceğini bildirdi.

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili yapılması gerekenler İŞKUR üzerinden yapılacak. Yapılan düzenlemeler sonucunda işverenlerin ödenekten yararlanması da kolaylaştırıldı. İşveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Ayrıca yeni asgari ücret desteği ile birlikte asgari ücretli bir çalışanın 1825 lirasını devlet karşılayacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?



Virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte ‘Kısa Çalışma Talep Formu’ ile ‘Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini’ bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekiyor. İŞKUR, gerektiğinde işverenle irtibata geçerek, ilave belgeler talep edilecek. İşverenlere, başvurusunun alındığı yine elektronik ortamda bildirilecek. İşverenin talebi İŞKUR’a bağlı iş müfettişlerinde değerlendirilecek.

Müfettişler incelemeyi işyerine gitmeden başvuru evrakları üzerinden yapacak. Kamu kurumları tarafından faaliyeti durdurulan işyerlerinin ödenekten yararlanması için yapılacak incelemede işyerlerinin kısa çalışma ödeneği kapsamına girip girmediğine bakılacak.

Faaliyetini kendi durduran işyerlerinde ise yapılacak uygunluk tespiti incelemesinde virüs nedeniyle faaliyetin durdurulduğunun belgelenmesi yeterli olacak.

Yapılan inceleme sonucunda işverenin ödenekten yararlanmasına onay verildiğinden, bu durum işverene elektronik postayla bildirilecek. Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek.