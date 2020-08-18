18 Ağustos 2020 Salı 14:30 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 14:30

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneği, koronavirüs nedeniyle işleri azalan işletmelerin çalışanlarına İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. 3 aylık bir dönem için başlatılan uygulama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzatılmıştı. Temmuz ayında sona ermesi beklenen ödenek ile ilgili gelişme geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşandı. Ödeneğin yeniden uzatılma kararını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay süreyle yeniden uzatıldı. Karar 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ağustos ayı için kısa çalışmada olan işyerleri ödenek almaya devam edecek. Kısa çalışma ödeneği uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kısa çalışma ödeneği 17 Eylül tarihinde bitiyor. Her ayın ilk haftasında yatmaya başlayan kısa çalışma ödeneği, herhangi bir uzatma sözkonusu olmazsa Eylül ayında son kez hesaplara yatırılacak. Kısa çalışma ödenekleri genellikle ay tamamlandıktan sonraki diğer ayın başında ödeniyor.

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Ağustos ayı Kısa Çalışma Ödeneği ise Eylül ayının başında hesaplara yatırılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE PİRİM KESİNTİSİ OLUYOR MU?

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.