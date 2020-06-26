Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğinin ne zaman verileceğini açıkladı

26 Haziran 2020 Cuma 11:35 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:35

Türkiye’de özellikle corona virüsü sebebiyle milyonlarca kişinin maddi sıkıntıları nedeniyle devlet tarafından kısa çalışma ödeneği desteği veriliyor. Çeşitli nedenlerle işlerini kaybeden vatandaşlar devlet tarafından verilen kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Peki kısa çalışma ödemeleri ne zaman verilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, haziran ayı işsizlik maaşı hakkında açıklamada bulundu. İşte işsizlik maaşının yatırılacağı tarihler…

1170 TL maaş desteği yani kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Merak edilen soruyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre maaşların ödemesi erkene alındı. İşte, 1170 TL maaş desteğinin yatacağı tarih…



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak' açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, corona virüs önlemleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti. Selçuk, "Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. Kısa çalışma ödeneği T.C Kimlik Numaralarının son hanesi;

0 olanlara 29 Haziran'da,

2 olanlara 30 Haziran'da,

4 olanlara 1 Temmuz'da,

6 olanlara 2 Temmuz'da,

8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağını hatırlattı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.