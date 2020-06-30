Kısa Çalışma Ödeneği son tarih ne zaman? Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi

30 Haziran 2020 Salı 13:57 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 13:57

Kısa Çalışma Ödeneği son tarih ne zaman? Corona virüsü salgını nedeniyle bazı işletmelerde ödeneğe dair düzenlemelere geçildi, bazıları da ücretsiz izne çıkarıldı. Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuran vatandaşlar, Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Peki Kısa Çalışma Ödeneği son tarih ne zaman? İşte kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara yatma tarihi…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?

Madde kapsamında işveren tarafından çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılması uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı.

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir" şeklinde konuştu. Yani Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi Ağustos olarak belirlendi.

Kısa çalışma ödeneği ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatma tarihini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklamayı ise geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk, 'Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.' dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, 'Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.' dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak.

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?

Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.