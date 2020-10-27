27 Ekim 2020 Salı 12:43 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:43

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında devlet tarafından alınan kararla birlikte işten çıkarılma süresi 2 ay daha uzatıldı. Bu gelişme sonrası Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ay son bulacak olan ödemeye ilişkin alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ödemenin biteceği tarih.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Son dakika... Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan yeni kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında daha önce uzatılan süre 30 Ekim'de sona eriyordu. Alınan yeni kararla birlikte ödemeler Aralık 2020'de bitecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.