Kısa çalışma ödeneğine başvuru süresi uzatıldı

DHA 01 Aralık 2020 Salı 11:05 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 11:05

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan, "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihi 31 Aralık 2020 olarak uygulanacak.

Karar kapsamında, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerleri, 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunmaları halinde 1 Aralık'tan sonraki dönem için üç ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.