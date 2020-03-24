Kısa dönem çalışma ödeneği şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği nedir, ne kadar?

24 Mart 2020 Salı 14:05 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:05

Kısa dönem çalışma ödeneği şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği nedir? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvuru işleminin nasıl yapılacağını açıkladı. Kısa dönem çalışma ödeneği işlemleri İŞKUR aracılığıyla elektronik ortamda yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KISA DÖNEM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?



Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerinin uygun görülmesi gerekiyor. İş yerinde çalışanlar açısından kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin üç yıl içinde en az 600 gün ödeme yapmış olması, iş müfettişleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda işçinin bilgilerinin kısa çalışmaya katılacakların listesinde yer alması gerekiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme yapılacak.





Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Buna göre; 2020 yılı için ödenecek bir günlük kısa çalışma ödeneği en az 58,86 TL oluyor. Aylık ödeme tutarı ise en fazla 4,414,40 TL.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Corona virüsü salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.