Kışın habercisi kestane tezgahlarda
Kışın habercisi olan kestane tezgahlarda kilosu 15 TL’den satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestaneye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
- İHA
Kestane satıcıları sonbaharın gelmesiyle birlikte köşe başlarında kurdukları kestane ocaklarında satış yapıyor. Satışlarının akşam saatlerinde biraz arttığını ifade eden kestane satıcılarından Musa Bahar, “Sabah saatlerinde kestane satışlarımız durgun ama akşam saatlerinde daha fazla satıyoruz. Satışlara daha iki gün önce başladık. Umduğumuz gibi satış yapamasak bile halimizden memnunuz. Vatandaşa sıcak kestane yedirmek için soğuk gönlerde tezgahımızın başında olacağız” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.