Kıtalar arası başarımız ABD'nin takibinde: Türkiye'nin hamleleri küresel anlaşmaları etkiliyor

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin enerji alanındaki yükselişine dikkat çekti. Haber kuruluşu, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve enerji projeleriyle Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi bir enerji oyuncusuna dönüştüğünü yazdı.

Haberde, ABD doğalgazından Güneydoğu Asya petrolüne, Sahra Altı Afrika'daki uranyuma kadar Türkiye'nin, küresel çapta enerji ve emtia arayışında olduğu bildirildi. Bloomberg'e göre Ankara, enerji rekabetinde avantaj sağlamak için dış politikadaki nüfuzunu kullanıyor.

Haber kuruluşu, Türkiye'nin bu yıl enerji hamlelerinde tam gaz ilerlediğini bildirdi. Üç kıtada imzalanan doğalgaz arama anlaşmaları ve bunları destekleyecek özel gemiler güvence altına alındı. Bloomberg'e göre Türk doğalgaz şirketi BOTAŞ, uluslararası bir ticaret şirketine dönüşme hazırlığında.

Bloomberg, Türkiye'nin enerji vizyonunun Çin'in küresel stratejisine benzer bir büyüme modeli sergilediğinin altını çizerek, "Amaç, tedarik zincirleriyle ilgili belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, hayati emtialara erişimi güvence altına almak. Bu, Çin'in 1990'lardan bu yana kendi devlet şirketleri üzerinden yaptığı genişlemeye benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu aynı zamanda Türkiye'nin nüfuzunu artırmanın ve ekonomik ilişkiler kurmanın bir yolu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YENİ ENERJİ ANLAŞMALARI İÇİN FARKLI ÜLKELERLE MASADA

Haber kuruluşuna göre, Ankara, enerji kaynağı potansiyeli yüksek ülkelerle kolaylıkla anlaşma sağlayabiliyor. Bunun nedeni olarak da Karadeniz'deki doğalgaz projesi gibi büyük ölçekli karmaşık projeleri hayata geçirebilme kabiliyetini göstermiş olması, Batılı rakiplerine kıyasla sömürge geçmişinin olmaması ve Türkiye'nin coğrafi konumu gösterildi.

Haberde, Türkiye'nin, özel gemi filosunu genişlettiği bildirildi. Yakın zamanda, Norveçli Eldorado Drilling firmasından iki sondaj gemisi satın alındı.

Bloomberg, Türkiye'nin enerji sektöründe artan etkisine vurgu yaparak, bu yıl Enerji Bakanlığı'na bağlı şirketlerin Umman, Libya, Pakistan, Azerbaycan ve Macaristan gibi ülkelerle doğalgaz arama anlaşmaları imzaladığını belirtti.

ABD'li haber kuruluşu ayrıca, Türkiye'nin maden anlaşması için Sudan'daki altın rezervlerini incelediğini belirtti. Bloomberg'e göre benzer anlaşmalar Angola, Malezya, Endonezya, Nijer, Türkmenistan, Irak ve Bulgaristan gibi ülkelerle de görüşülüyor.

Haberde, Türkiye'nin, dünyanın en büyük uranyum üreticilerinden Nijer ile de görüştüğü belirtildi. Bloomberg'e göre, Türkiye 2023'teki Fransız enerji şirketi Orano SA'nın ülkeden kovulmasını fırsata çevirdi.

BÜYÜK EMTİA TACİRLERİYLE AYNI ZEMİNDE YER ALACAK

Bloomberg'e göre, yurt dışındaki stratejik doğal kaynaklara erişim, Türkiye'nin bu ülkelerdeki nüfuzunu artırarak ticaret ve savunma gibi diğer alanlarda da iş birliği fırsatları yaratabilir.

ABD'li haber kuruluşuna göre, bu strateji, Çin'in devlet petrol şirketlerinin 30 yıl önce gelişmekte olan ülkelerde izlediği politikalara benziyor. Bugün bu şirketler, küresel enerji piyasalarında etkili ticaret merkezlerine dönüşmüş durumda.

Haberde, Ankara'nın kilit rolüne vurgu yapılarak, "Türkiye, enerji diplomasisini daha büyük bir siyasi hedefle birlikte yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg, Türkiye'nin devlet doğalgaz şirketi BOTAŞ'ın ithalatçı kimliğinden çıkıp uluslararası bir oyuncuya dönüştüğünü sadece gaz alan değil, al-sat yaparak kar elde eden bir yapıya geçtiği belirtildi.

ABD'li haber kuruluşuna göre, BOTAŞ, ilk kez gemi taşımacılığı kontrolünü de içeren sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat sözleşmeleri imzaladı. Şirket, ABD'den daha esnek hacimli LNG alımı için de görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu yıl İsviçre'de bir ofis açmayı planlıyor. Böylece dünyanın en büyük emtia tacirleriyle aynı zeminde yer alacak.

TÜRKİYE, ÜRETİM HAKLARINI MÜNHASIR OLARAK ELDE EDECEK

Bloomberg'e göre, ABD'nin LNG arzının hızla artması ve küresel talebin yükselmesi, ticarette ciddi fırsatlar yaratıyor. Çin'den Japonya'ya geleneksel alıcılar, LNG'lerini Avrupa'ya satarak bu fırsatları kâra çeviriyor.

Haber kuruluşuna göre, Türkiye'nin küresel LNG piyasasına erişimi, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi mevcut tedarikçilere olan bağımlılığı azaltırken, Türkiye'yi aynı zamanda bir tedarikçi konumuna da yükseltebilir. Bu da küresel enerji arenasındaki etkisini artırır.

Bloomberg, Türkiye'nin bu konudaki en ileri düzeydeki yurt dışı projesinin Somali'de olduğunu bildirdi. TPAO'ya ait bir araştırma gemisi, burada 7 aylık bir hidrokarbon arama çalışmasını tamamladı. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak olumlu bir sonuç çıkarsa Türkiye, üretim haklarını münhasır olarak elde edecek.