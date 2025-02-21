İngiltere'den 18 Şubat 1965'te ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Gambiya, kuruluşunun 60. yılını kutladı.

Büyükelçi Oba, Gambiya'nın bağımsızlığının 60. yılı ve Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oba, Gambiya'nın bağımsızlığının ilan edilmesinin ardından Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkilerin de başladığını hatırlattı.

Türkiye ile Gambiya arasındaki siyasi, askeri ve kültürel ilişkilerin sorunsuz şekilde ilerlediğini kaydeden Oba, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda geliştiğini ve derinleştiğini vurguladı.

Oba, Gambiya'nın Batı Afrika'nın giriş kapısı olarak stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek, "Burası Afrika'nın iç kesimlerine açılan önemli bir noktada yer alıyor. Türk firmalarının bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Gambiya ile olan işbirliğinin her alanda güçlendiğine işaret eden Oba, önümüzdeki dönemlerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da derinleşeceğini vurguladı.

- "BUGÜN SOKAKLARDA BİZİ TÜRKÇE SELAMLAYAN GAMBİYALILAR VAR"

Oba, Türkiye ile Gambiya arasında 1991 yılından bu yana savunma sektöründe güçlü bir işbirliği sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin, Gambiya'nın savunma sektörüne çeşitli desteklerde bulunduğunu bildiren Oba, "Hem asker hem jandarma hem de polis alanında binlerce Gambiyalı, Türkiye'de ya da burada eğitim aldı. Bugün sokaklarda bizi Türkçe selamlayan ve Türkiye'de eğitim görüp akıcı Türkçe konuşabilen birçok Gambiyalı görüyorum. Bu bizim için mutluluk verici bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Oba, Türkiye ile Gambiya arasındaki eğitim ve kültürel işbirliklerine değinerek, Gambiya'da Maarif Vakfı'na bağlı bir okulun faaliyet gösterdiğini ve yakın zamanda Yunus Emre Enstitüsü'nün açılacağını söyledi.

Türkiye'nin Gambiya'daki kalkınma projelerine katkı sağladığını dile getiren Oba, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) geçen yıl 16 projeye toplam 350 bin dolarlık destek sağladığını aktardı.

Oba, Türkiye'nin desteklediği tüm projelerin, Gambiya'daki kalkınma çabalarına önemli katkılar sağladığını belirtti.

- "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TİCARETİN DAHA DA BÜYÜYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Oba, Türkiye ile Gambiya arasındaki ticari ilişkilerin de hızla geliştiğine işaret ederek, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin Gambiya'ya ihracatının yüzde 16 oranında arttığını kaydetti.

"Bu büyük bir artış ve önemli bir ilginin göstergesi. Önümüzdeki dönemde ticaretin daha da büyüyeceğini öngörüyoruz." diyen Oba, Türkiye'den birçok firmanın Gambiya'da yatırım yaptığını ifade etti.

Albayrak Grubunun bu ülkede en büyük yatırım yapan şirket olarak öne çıktığını belirten Oba, grubun 14 Şubat itibarıyla liman işletmesini devraldığını söyledi.

Oba, ayrıca Karpowership şirketi, Negmar ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer Türk firmalarının da Gambiya'da aktif rol aldığını kaydetti.

Yerel halkın, Türkiye'ye ve Türk firmalarına duyduğu ilgiden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Oba, "Gambiyalı gençlerin Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) ve hükümetimize büyük bir teveccühü var." dedi.