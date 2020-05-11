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Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 112 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 112 personel istihdam edecek.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:48 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:48
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Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından 17 gemici, 12 ikinci kaptan, 14 ikinci mühendis, 15 tahlisiye personeli alımı gerçekleştirilecek.

İlan kapsamında, 21 büro personeli, 8 mühendis, 5 makine enspektörü, 3 güverte enspektörü, 15 gözcü muhabereci ve 2 avukat da alınacak.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilecek adayların sözlü sınav işlemi ile ilgili bilgiler genel müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacak.

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