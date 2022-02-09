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Ekonomi

Kıyı Emniyetine işçi ve personel alımı yapılacak! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 ilanı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden alınacak başvurularda Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 60 puan ve üzeri almış olmak geekiyor. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 ilanı ile ilgili detaylar...

9 Şubat 2022 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:51
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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne İŞKUR aracılığıyla daimi işçi statüsünde 33 işçi alınacak. Kıyı Emniyeti personel alımı için başvurular, belirlenen tarihlerde, Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler? İşte ilan ile ilgili detaylar...

KIYI EMNİYETİ İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 33 daimi işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün personel alımı, deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, büro personeli ve mühendis istihdamını kapsıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımına dair ilan 07.02.2022 - 11.02.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 33 daimi işçi statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI NAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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