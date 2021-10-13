'Kız Kardeşim Projesi' yöresel ürünlere değer katacak

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:55

Işıkgece, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Kız Kardeşim Projesi" tanıtım toplantısında, satış tekniklerinin çok sık değiştiğini belirtti.

Artık sadece marketten değil, sosyal medya üzerinden de ciddi bir ticaret yapıldığına dikkati çeken Işıkgece, ürünlerin tanınabilir hale getirilmesi, kanun ve mevzuatlar çerçevesinde satışa sunulabilmesi için 10 başlıktan oluşan modüller hazırladıklarını anlattı.

Işıkgece, illerdeki kadın kooperatiflerine ve girişimci kadınlara, eksik kaldıkları noktaları tespit ederek eğitim verildiğini, eğitimin sonunda kadınların aldıkları faydalı bilgileri hayata geçirmelerini önemsediklerini aktardı.

Ürünlere katma değer sağlamanın önemine değinen Işıkgece, şöyle konuştu:

"Aynılaşma durumunda erişte, salça, tarhana, fiyat rekabetlerinde birileri kaybedecek. Biz ürünlere katma değer sağlamalı ve ürünleri farklılaştırmalıyız. Aklımıza birçok şey gelebilir. Farklılaşma yaptığınız, bu yerelin tadını farklı şekillerde de sunduğunuz sürece, müşteri potansiyelimizi çok farklı noktalara taşımamız mümkün. Bu eğitimlerimizde bunlardan size bahsedeceğiz, 'gıdanın koru sofrana sahip çık' diyeceğiz. Tasarruftan, dijital tarım pazarımızdan bahsedeceğiz. Dijital ortamdaki satıştan bahsedeceğiz ve sizleri bu konularla ilgili elimizden geldiğince geliştirmeye çalışacağız. Ben daha önceki tecrübem nedeniyle işin bu tarafını biliyor olsam da ben de tarhana yapmayı bilmiyorum. Bütün bunları bir kişiden beklemek çok adil değil ama kendimizi eksik taraflarımızla ilgili desteklemeye ihtiyacımız var. Biz bu konuda sizin destekçiniz olarak arkanızdayız."

- PROJEYLE YÖRESEL ÜRÜNLERİN HAK ETTİĞİ DEĞERE ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

Işıkgece, projenin sonunda eğitim verilen ildeki kadınların, başka ildeki kadınlara "Kız kardeşlik" yapmasını istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kız kardeşliğin dalga dalga yayılması, ülkemizin yerel ve yöresel ürünlerinin hak ettiği değere ulaşması anlamında çok önemli basamak olacak. Bizler aynı zamanda bu proje çerçevesinde sizleri fuarlarla destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi, kadının elinin değdiği her işte hayır, bereket, ruh, güzellik var. Biz bir kere bunu biliyoruz. Bizim için bu proje sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitlilik için son derece önemli. Bu kültürün, elimizdeki değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çok önemli. Çocuğumuzun bu kültürü önümüzdeki yıllarda da taşıyor ve tanıyor olması bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla biz biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım için bu ürünlerin hak ettiği değere sadece Türkiye'de değil, dünyada ulaşması için bu projeyi son derece önemsiyoruz."

Toplantıya, Vali Süleyman Erban, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, diğer yetkililer ve eğitim alacak kadınlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, programın ardından kooperatif ve girişimci kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Kendi imkanlarıyla üretim yapan kırsal alanlardaki kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliğinde, 10 ilde yaklaşık 1000 kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.