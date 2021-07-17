AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 07:57 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 07:57

İşikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (910 dolar) yükseldi.

Açılış mezatına katılan zincir market sahibi Tayvanlı Hsieh Ming-ta "Ruby Roman" türü kızıl üzümün salkımına 1,4 milyon yen ödedi.

Bu fiyatla salkım üzüm 3. yılında yeni rekor elde etti. Ming-ta, "Ruby Roman'ı Tayvan halkına tanıtmak istiyorum. Çiftçilerin emeklerini düşündüğünüzde 1,4 milyon az bile." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre yılın ilk mezatı sonrası Ruby Roman türünden 253 salkımın satış ve nakliyesi gerçekleşti.

Üzüm yetiştiricilerin oluşturduğu grubun temsilcilerinden Matsuyama Mitsuo, "Hasat öncesi güneşli günler ve yüksek sıcaklıkla üzümler iyice tatlandı." dedi.

Tanesi pin-pon topu büyüklüğünde, düşük asit ve yüksek şeker oranı içeren Ruby Roman üzümleri, Japonya'da ilk olarak Ağustos 2008'de piyasaya çıktı.