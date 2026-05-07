KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 30 Nisan itibarıyla 264 milyar 329 milyon lira artarak 25 trilyon 290 milyar 176 milyon liradan 25 trilyon 554 milyar 504 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 124 milyar 959 milyon lira artarak 29 trilyon 43 milyar 306 milyon liradan 29 trilyon 168 milyar 265 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 220 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 32 milyar 155 milyon lira artarak 3 trilyon 219 milyar 918 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 767 milyar 635 milyon lirası konut, 45 milyar 240 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 407 milyar 42 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 39 milyar 710 milyon lira artarak 3 trilyon 969 milyar 809 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 3 trilyon 115 milyar 577 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 158 milyar 188 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 957 milyar 389 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 478 milyon lira artışla 703 milyar 601 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 526 milyar 192 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 251 milyon lira azalarak 5 trilyon 547 milyar 967 milyon liraya geriledi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 58 milyon lira azalarak 1 milyar 395 milyon liraya düştü.