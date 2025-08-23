İSTANBUL 29°C / 21°C
Ekonomi

KKM uygulaması sona erdi... Bakan Şimşek: Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.' dedi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:21
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL'ye (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek.

