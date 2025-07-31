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Ekonomi

KKM'de düşüş sürüyor: 17 milyarlık geri çekilme

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 17 milyar 262 milyon lira azalarak 489 milyar 189 milyon liraya düştü.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 15:13 - Güncelleme:
KKM'de düşüş sürüyor: 17 milyarlık geri çekilme
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Temmuz haftasında 156 milyar 603 milyon lira artarak 19 trilyon 766 milyar 991 milyon liradan, 19 trilyon 923 milyar 594 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 266 milyar 313 milyon lira artarak 23 trilyon 602 milyar 314 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 416 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 25 Temmuz itibarıyla 25 milyar 646 milyon lira artarak 2 trilyon 416 milyar 300 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 591 milyar 861 milyon lirası konut, 56 milyar 688 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 767 milyar 751 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 26 milyar 843 milyon lira artarak 2 trilyon 931 milyar 79 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 artarak 2 trilyon 287 milyar 977 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 782 milyar 182 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 505 milyar 795 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 221 milyon lira artışla 442 milyar 531 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 319 milyar 148 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 150 milyar 605 milyon lira artarak 4 trilyon 210 milyar 888 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 17 milyar 262 milyon lira azalarak 489 milyar 189 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,07'si oldu.

  • KKM bakiye
  • kur korumalı mevduat
  • bankacılık

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