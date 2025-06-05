İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,345
  • EURO
    44,9176
  • ALTIN
    4282.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

KKM'de düşüş sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 8 milyar 432 milyon lira azalarak 576 milyar 226 milyon liraya düştü.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
KKM'de düşüş sürüyor
ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 mayıs haftasında 242 milyar 603 milyon lira artarak 18 trilyon 655 milyar 903 milyon liradan, 18 trilyon 898 milyar 506 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 77 milyar 50 milyon lira artarak 22 trilyon 95 milyar 597 milyon lira oldu.

- TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 313 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 30 mayıs itibarıyla 25 milyar 859 milyon lira artarak 2 trilyon 312 milyar 738 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 575 milyar 645 milyon lirası konut, 61 milyar 573 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 675 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 72 milyar 920 milyon lira artarak 2 trilyon 711 milyar 978 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,6 artarak 2 trilyon 180 milyar 624 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 730 milyar 197 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 450 milyar 428 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 560 milyon lira artışla 407 milyar 376 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 298 milyar 971 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 729 milyon lira artarak 3 trilyon 897 milyar 150 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 8 milyar 432 milyon lira azalarak 576 milyar 226 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,61'i oldu.

  • KKM bakiyeleri
  • Türk lirası

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.