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Ekonomi

KKM'de erime sürüyor: Son rakam belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 28 milyar 900 milyon dolar seviyesine geriledi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 15:20 - Güncelleme:
KKM'de erime sürüyor: Son rakam belli oldu
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TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ocakta 3,7 milyar dolar azalarak 32,6 milyar dolardan 28,9 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,8 milyar dolar düşüşle 26 milyar dolardan 23,2 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 900 milyon dolar azalarak 6,6 milyar dolardan 5,7 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi ise aralık ayında sıfırlanmıştı.

  • TCMB
  • Mevduat bakiyesi
  • Kur Korumalı

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