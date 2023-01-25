KKTC'te ''Sıfır Atık'' için deneme süreci başlatıldı

Ataoğlu, AA muhabirine, kamuda sıfır atık hedefinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarında başlattıkları deneme süresinin sıfır atığa ulaşıncaya kadar süreceğini anlattı.

KKTC'nin bir ada ülkesi olması sebebiyle çevre koruma ve sıfır atık konusuna daha fazla dikkat ettiklerini dile getiren Ataoğlu, şunları söyledi:

"Kamuda denemeye başladığımız Sıfır Atık Projesi'nin yanında çevre koruyucu diğer tedbirleri de alıyoruz. Denizlerde sürekli atık izleme sistemini devreye aldık. Denizlerimizi önümüzdeki yaz sezonunda daha çok izleyeceğiz. Turizm işletmeleri atık izleme sistemine dahil oluyorlar. Deniz ve plajları koruyan işletmelere mavi bayrak vereceğiz. Yine kamuda denemeye başlanılan Sıfır Atık Projesi'nin yanında liman, gemi ve teknelere mavi kart uygulamasını yakında hayata geçireceğiz. Liman ve gemilerin atıklarını deniz yerine geri dönüşüme göndermeleri halinde onları mavi kart ile ödüllendireceğiz."

Ataoğlu, kamuda denemeye aldıkları Sıfır Atık Projesi ile ilgili denetim ve kontrollerin de eksiksiz uygulanacağını belirterek, aldıkları tedbirlerin tamamının daha iyi bir çevre için olduğunu söyledi.

- KKTC'DE TEK KULLANIMLIK PLASTİK MALZEMELER DE 6 AY SONRA YASAKLANIYOR



Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, KKTC'de bu ayın başında Bakanlar Kurulu'nun aldığı 2 ayrı kararla, önce plastik poşetlerin ardından da pipet, çatal, tabak, kaşık ve bardak gibi tek kullanımlık plastik malzemelerin kullanımlarının 6 ay sonra tamamen yasaklanacağını hatırlatarak, "Dünya verilerine göre plastik poşetler ortalama 12 dakika kullanılıyor fakat doğada çözülmesi 1000 yılı buluyor. Biz önce bunu marketlerde paralı hale getirdik. Ülkede çevre korumaya yüzde 70 düzeyinde olumlu katkısı oldu. Şimdi de tek kullanımlık plastik malzemelerin kullanımını 6 aylık geçiş süreci ile 11 Temmuz 2023 itibarıyla tamamen yasaklıyoruz. Doğanın korunması için bunların gerekli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ataoğlu, plastik poşet ve tek kullanımlık malzemelerle ilgili yasaklar konusunda 6 aylık geçiş sürecinin dolmasının ardından denetimlere başlayacaklarını aktararak, yasaklara uymayarak çevreye zarar verenlere ciddi cezai müeyyideler uygulanacağına dikkati çekti.

Ülkedeki plastik poşet ve tek kullanımlık plastik üretenleri de düşündüklerini ifade eden Ataoğlu, üreticilerin plastiğe alternatif doğaya zarar vermeyen, aynı işlevi gören doğa dostu malzeme üretebilmeleri için teşvik ve kredi programları üzerinde çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.