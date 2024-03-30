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Ekonomi

KKTC'ye Rusya piyangosu! Dikkat çeken Türkiye detayı

KKTC turizmde Rusya pazarına açıldı. Konuyu değerlendiren Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) Rusya'daki turizm pazarında ivme kazanacağını ve Türkiye ile işbirliği sayesinde güzel sonuçlar alacaklarını söyledi.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
KKTC'ye Rusya piyangosu! Dikkat çeken Türkiye detayı
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Akançay, turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği Moskova Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin Rus pazarını kaybettiklerini anlatan Akançay, Güney Kıbrıs'ın da Rus pazarını kaybeden ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Akançay, Rusya'nın dost bir ülke olduğunu ifade ederek, "Şu an Güney Kıbrıs yok. Şu an Kuzey Kıbrıs var. Biz şu an Rusya'yı dost biliyoruz. Bu zamanda da bu savaş ortamında buraya gelip fuara katılıyoruz." diye konuştu.

Moskova'da verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akançay, "İyi bir ivme kazanmak için burada gerek operatörlerle gerek ilgili kişilerle güzel görüşmelerimiz oldu. 2024 yılı, biliyorsunuz, bir iki ay sonra yaz sezonu başlıyor ama biz 2025'in de şu an planlamasını yapıyoruz. 2026'nın da yapıyoruz. Yani sadece 2024'ten bahsetmek olmaz." ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Fuar kapsamında güzel bir stant kurduklarını kaydeden Akançay, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

KKTC'nin, Rusya turizm pazarında önemli bir tatil noktası haline geleceğini vurgulayan Akançay, "Temaslarımız kapsamında, Rusya havalimanlarından Ercan Havalimanı'na, Türkiye üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabileceğini ele aldık. Rus vatandaşlarının rahatlıkla Ercan Havalimanı'nı kullanmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Akançay, Türkiye'nin Antalya ve diğer şehirleriyle çok iyi bir turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, "Biz de bundan yararlanmak istiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ercan Havalimanı'na yeni bir terminalin inşa edildiğini ve uçuşlarla ilgili kolaylık yaşanmasını halinde turizmde ivme kazanacaklarını belirten Akançay, "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs olarak, iki Türk devleti olarak burada bulunuyoruz. O yüzden güzel bir işbirliği yaparak sonuçlara varacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- RUSLARIN KKTC İLGİSİ ARTIYOR

Akdeniz bölgesinin önemli turizm ülkelerinden KKTC, her yıl yaklaşık 2 milyon turist ağırlıyor.

Özellikle Ukrayna savaşının ardından Rus turistlerin ülkeye yönelik ilgisi artarken, KKTC yetkilileri Rusya'da turizm tanıtımlarına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Rus basınına geçen yıl yansıyan haberlerde, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı bildirilmişti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

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