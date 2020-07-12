12 Temmuz 2020 Pazar 13:25 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 13:25

KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır. Kredili Mevduat Hesabı (KMH), her türlü kısa vadeli nakit ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olarak, vadesiz hesabınızda yeterli bakiye olmaması durumunda size bankanın belirlediği limit dahilinde para çekme, EFT/havale yapma imkanı sağlayan bir tür kredi hesabıdır. Peki KMH faizi nedir? KMH faizi ne demek? KMH Faizi, hesabınızın ek siye düştüğü günler için ay (veya üç ay) sonunda kesilir ve hesabınıza para yatınca sıfırlanır. İşte KMH faizi hakkında merak edilenler...

KMH FAİZİ NEDİR?

KMH faizi ile ilgili araştırmalar hızlandı. KMH faizi, hesaptan çekilen para karşılığında (nakit avans gibi) ödenen para miktarıdır. Örneğin Kredili mevduat hesabınızdan çektiğiniz para tutarını aynı gün içerisinde yatırmanız durumunda, kullandığınız kredi tutarı için 3 günlük KMH faizi ödemeniz gerekir. KMH faiz hesaplaması hafta sonu ve resmi tatillerde dâhil günlük olarak yapılır.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) HESABI

Kredili mevduat hesabı (KMH) vadesiz mevduat hesabınıza tanımlanmış, acil nakit ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz bir kredi türüdür. Mevduat hesabınıza tanımlanmış olması nedeniyle ATM kartınız ile 7/24 bankamatiklerden çekebileceğiniz bir çeşit hızlı kredidir.

Kredili Mevduat Hesabı sayesinde hesabınızda para olmasa dahi para çekebilir, Bankkartınızla alışveriş yapabilir ve Otomatik Ödeme Talimatlarınızda bulunan faturalarınızı aksatmadan ödeyebilirsiniz.

Bankaların faiz oranları farklılık gösterse de ortalama olarak %1.00 ile %2.00 arasında KMH aylık faizi uygulanmaktadır. KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır. Dilediğiniz zaman kullanma imkanına sahip olursunuz. Kullanmadığınız takdirde herhangi bir masrafı ya da faizi söz konusu değildir.

Kredinin değerlendirme süreçlerinin aksine daha önceden hesabınıza tanımlanmış bir limit olması nedeniyle ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

Kredi çekme gibi şubeden işlem yapmanızı gerektiren bir işlem olmadığı için mesai saatleri dışında da ulaşabileceğiniz bir kredidir.

Nakit çekim dışında hesabınızda nakit para olmaması durumunda, otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturalarınızın, kredi kartı ödemelerinizin, düzenli eft/havale talimatlarınızın, kira ödemelerinizin gerçekleşmesini sağlayan bir hesaptır.

KMH HESABINI KULLANMADIĞINIZDA FAİZ ÖDEMEK GEREKMEZ

KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır. Dilediğiniz zaman kullanma imkanına sahip olursunuz. Kullanmadığınız takdirde herhangi bir masrafı ya da faizi söz konusu değildir.

Kredinin değerlendirme süreçlerinin aksine daha önceden hesabınıza tanımlanmış bir limit olması nedeniyle ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

Kredi çekme gibi şubeden işlem yapmanızı gerektiren bir işlem olmadığı için mesai saatleri dışında da ulaşabileceğiniz bir kredidir.

Nakit çekim dışında hesabınızda nakit para olmaması durumunda, otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturalarınızın, kredi kartı ödemelerinizin, düzenli eft/havale talimatlarınızın, kira ödemelerinizin gerçekleşmesini sağlayan bir hesaptır.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH), her türlü kısa vadeli nakit ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olarak, vadesiz hesabınızda yeterli bakiye olmaması durumunda size bankanın belirlediği limit dahilinde para çekme, EFT/havale yapma imkanı sağlayan bir tür kredi hesabıdır.

Mevcut vadesiz hesaba tanımlanan bir ürün olduğundan, vadesiz mevduat aracılığıyla yapabileceğiniz tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda para olmasa bile önceden belirlenen limit dahilinde anında kredi kullanarak kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızı ve harcamalarınızı karşılayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tutar kadar ve ihtiyacınız olduğu gün süresince kredi kullanır, nakit fazlası olduğunda borç bakiyenizi kapatarak, sadece borçlu olduğunuz günler için faiz ödersiniz.

Kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaptan yapılmak istenen para çekilişi, EFT/havale gibi işlemler, vadesiz hesapta bakiye olması halinde bakiye kullanılarak; yeterli bakiye olmaması halinde ise tahsis edilen kredili mevduat hesabı kredi limiti kullanılarak gerçekleştirilir. Kredili mevduat hesabı limitinden kullanım gerçekleştiğinde vadesiz hesabın bakiyesi eksiye döner. Kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaba para girişi olduğunda ise eksi bakiye kapatılır. Kredili mevduat hesabınıza istediğiniz tarihlerde ödeme yapabilirsiniz. Kredili mevduat hesaplarında valörlü bakiye üzerinden faiz işletilir; yani hesaba yatırılan paranın valörü bir (1) işgünü sonrası olarak kabul edilir. Kredili mevduat hesabı kapsamında kullanılan krediye sadece kullanılan gün kadar faiz işletilir. Faiz tutarı günlük olarak hesaplanır ve ay sonunda kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaba tahakkuk eder.

Vadesiz hesabınızdaki paranız yetmeyip vadesiz hesabınıza tanınan kredi limitinden para çektiğinizde kredili mevduat hesabınız eksi bakiyeye geçer. Bu eksi bakiye üzerinden ana para+faiz+vergi yükümlülüğü doğar. Dikkat etmeniz gereken, eksi bakiyeye geçerek ürünü kullandıysanız bunun devamında faiz tahsilat tarihinde işleyen faiz tutarı+vergi tutarını ödeyecek şekilde nakit akışınızı sağlamak aynı zamanda bankalarca belirlenmiş, varsa minimum ödeme tutarını da bu ödemenize eklemektir. Aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılırsınız.

Cuma günü kredili mevduat hesabınızdan çektiğiniz tutarı aynı gün içerisinde yatırmanız durumunda, kullandığınız kredi tutarı için 3 günlük faiz işleyecektir. Çünkü faiz hesaplanırken kredili mevduat hesabınızdan kullandığınız paraya aynı gün faiz işlemeye başlarken, yatırdığınız para bir iş günü valörlü olarak yani bir iş günü sonra dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, cuma günü çektiğiniz para için aynı gün faiz ödemeye başlayacaksınız ancak yatırdığınız para bir iş günü sonra yani pazartesi günü dikkate alınacağından 3 günlük faiz ödemek durumunda kalırsınız.