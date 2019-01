KOBİ destek kredisi 2019 veren bankalar KOSGEB KOBİ desteği faizsiz kredi başvuru şartları nedir

KOBİ destek kredisi 2019 veren bankalar hangileri? KOSGEB KOBİ destek kredisi faizsiz kredi başvuru şartları nedir? KOBİ kredisi başvuruları nasıl yapılır? Kredi başvuru evrakları neler? Başvuru süresi ne zaman sona erecek? sorularına ilişkin araştırmalar yapan vatandaşlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lere 20 milyar liralık finansman desteği verileceği belirtildi. İmalat ve ihracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz kredi için faiz oranı yüzde 1,54 olarak uygulanacak. 20 milyar liralık paketten 40 bin işletme faydalanacak. 13 bankanın katılımı ile 20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi destek paketine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik. KOBİ’lerden esnaflarımız ve vatandaşlarımız faydalanabilecek. KOBİ destek kredisi 2019 veren bankalar ve başvuru şartları ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte KOSGEB KOBİ desteği faizsiz kredi başvuru şartları...

KOBİ'lere 20 milyar liralık finansman desteği! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 13 bankanın katılımı ile 20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi destek paketinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, son dönemde özellikle dar gelirli, asgari ücretli, işveren, esnaf, KOBİ ve sanayiciler için çok güzel adımlar atıldığını belirterek, peş peşe devreye alınan bu paketlerle ekonomide meydana gelen dalgalanmaların Türkiye ekonomisine ve millete, buna bağlı olarak sektörlere ve reel sektöre etkisini ortadan kaldırmaya adım adım devam ettiklerini söyledi.



KOBİ alacak sigortasının hemen ardından yine KOBİ’lere 13 bankanın inisiyatifiyle gerçekleştirilecek KOBİ Değer Kredisi’nin tanıtımı için bir araya gelindiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:



“Eylül ayında açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 3 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyduk. Bunun ilk fazını hepinizin malumu 'dengelenme' adımı olarak ifade ettik. Çok şükür özellikle son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor. Özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi önemli başlıklarda ortaya koyduğumuz hedeflerin de ötesinde başarılı bir performans sergiledik ve devam ediyoruz. Bu tek başına ekonomi yönetiminin işi değil, bu bir ekip işi. Dengelenme sürecinde pozitif bir başarı varsa hep birlikte başardık. Hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık.”

Albayrak, hedefleri, eylül, ekim, kasımdaki gelişmelere dayalı süreçlerdeki neticeleri gördükçe hayal diyenlere, farklı negatif algıyla bakanlara rağmen sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi.



Dengelenme sürecinin başarısını ortaya koyan uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, “Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracı başarıyla tamamladık. İhraca yatırımcılardan gelen 5 milyar doların üzerinde talep bu küresel piyasalarda Türkiye ekonomisinde ortaya koyduğumuz güçlü ve istikrarlı söyleme sağlam cevaplar, refleksler aldığımızı gösteriyor. Bu ihraçla 2019 yılında uluslararası piyasalardan sağlamayı planladığımız 8 milyar dolar tutarındaki dış finansmanın 2 milyar dolarlık kısmını tamamlamış olduk.” diye konuştu.

"Dengelenme süreci bu müjdelerle birlikte herkese kendini hissettirecek"



Albayrak, 10 yıl vadeli bu ihraca, ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gelmesinin, ekonominin güçlü temellerine ve uygulamaya koydukları politikalara yatırımcıların duyduğu güveni bir kez daha ortaya çıkardığını aktararak, güvenli adımlar atıp, bu güveni ortaya koydukça bu sürecin güçlü ve güvenilir şekilde devam edeceğini dile getirdi.



Bu başarılı performans ile sağladıkları pozitif ivmeyi toplumun tüm kesimlerine yansıttıklarını ifade eden Albayrak, “Dengelenme süreci bu müjdelerle birlikte KOBİ’lerden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kadar kendini hissettirecek. Birileri ekonomide resesyon beklese de her gün literatürdeki farklı tanımlarla algı oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam edecekler. Onlar üzülsünler, yeterki toplum, ülke ve milletimiz sevinsin. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, zerre rehavete kapılmadan aynı motivasyonla hatta daha fazla işimize sarılarak çalışmaya devam edeceğiz. Daha yeni başladık dedik, inşallah daha güçlü adımlarla daha güzel yarınlar bizi bekliyor.” şeklinde konuştu

"20 milyar TL'lik paket"





Bakan Albayrak, KOBİ Değer Kredisi’nin detayları hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bugün tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ’lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ne dedik? KOBİ’lerimizi güçlendireceğiz ki, değişim dönemi, yani yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlamış olalım. İşte bugünün en önemli noktası hacim ve şirket profili noktasında doğru noktalara dokunmak olduğu kadar, 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin artık anlamlı şekilde düştüğünü, reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistemin oluşmasında önemli sacayağı oluşturacaktır.”



“Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin” diyen Albayrak, “İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Albayrak, ilk günden beri bütçe disiplininden taviz vermeyeceklerini, adımlarını bütçe disiplinin ve sınırları çerçevesinde atacaklarını söylediklerini, bu konuda sonuna kadar kararlılıklarını sürdürdüklerini ve sürdüreceklerini söyledi.



Bu yılın hedeflerine dair attıkları kararlı adımların ortada olduğunu dile getiren Albayrak, bütün bu adımların bütçeye (olumsuz) bir etkisinin olmadığını aktardı.



Albayrak, "Dezenformasyon, şu, bu... Her tarafta bir şey konuşuluyor. Ben her yerde diyorum; Türkiye'de herkes konuşuyor, herkes biliyor, bir futbol, diğeri ekonomi... Herkes anlıyor. 81 milyon teknik direktör ve ekonomist." diye konuştu.



Bu yüzden sağlıklı ve rasyonel yorum yapmak zorunda olduklarını aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Duygusal değil. Farklı siyasi, sosyal, kültürel saikle değil. Rasyonel, gerçekçi, ayakları somut, yere basan... 'Bakan çok gülüyor, niye çok gülüyor?' Bakan gülüyor, çünkü gerçeği, Türkiye'yi, Türkiye'nin kapasitesini, potansiyelini, mevcut yapabileceklerini biliyor ve buna inanıyor. İnandığı için her daim pozitif. Pozitif olacağız ki toplum size bakıyor, reel ekonomi noktasında şirketlerinize, size bakıyor."



Albayrak, Türkiye'nin her türlü sıkıntıları aşmasının, bu 81 milyon kapasitesinin ve potansiyeli sayesinde olduğunu anlattı.

"Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve güçlü yapısını korumaktadır"



Albayrak, "KOBİ Değer Kredisi, 13 bankamızın tamamen kendi inisiyatifleriyle böyle bir paketi ortaya koymalarıyla devreye alınmaktadır. Hazinemize etkisi yoktur. KGF’nin halihazırda tahsis edilmiş, kullandırılıp ödenmiş olan limitlerinin tekrar kullandırılmasıdır." dedi.



Yakın zamanda BDDK'nın bankalara ilişkin bir çalışma yaptığını ve mevcut tabloyu ortaya koyduğunu anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bankalarımızın sermaye ve likiditeleri konusunda mevcut tabloyu ifade etti. Makroekonomik dengelenme süreci boyunca BDDK mali bünye analiz çalışmalarına sürekli, yakından devam edecek. Ve bu kapsamlı ve kredi bazlı çalışma ile de bankaların sermaye ve likidite açısından makroekonomik şoklara karşı dayanıklılığını dün olduğu gibi bugün de ve yarın da yakından izlemeye devam edecek. Bugün, yapılan çalışmalar çok net ortaya koymaktadır; bir bütün olarak sektörümüz sağlıklı ve güçlü yapısını korumaktadır. Dünyadaki birçok ülkeye Avrupa, Amerika olmak üzere birçok rasyo anlamında korumaktadır. Ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu gayet açık ve nettir."



Albayrak, bankaların mali durumundaki bu olumlu görünümün yanında, son dönemde kamu bankaları ve özel bankaların sermaye tabanını güçlendirmeye yönelik adımlarını attığına değindi.



İhtiyatlı ve tedbirli olacaklarını, daha güçlü bilanço ile olabilecek olumsuz senaryolara hazırlıklı olacaklarını dile getiren Albayrak, bankaların mevcut mali yapılarını güçlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.

"Gerekli gördüğümüzde her türlü tedbiri alırız"



Albayrak, kamu bankaları anlamında da kendilerinin gerekli gördükleri takdirde bu çerçevede her türlü aksiyonu alacaklarını, daha tedbirli, daha güçlü adımlar için gerekli aksiyonları alacaklarını vurguladı.



Bu kapsamda sermaye artırımı veya sermaye benzeri kredi temini ile ihtiyatlı duruş ortaya koyulduğunun gayet açık ve net olduğunu dile getiren Albayrak, "Ve karlılıkları ile de sermaye yeterliliğini güçlü bir şekilde destekleyen bir bankacılık sektörümüz var. Kimsenin şüphesi olmasın, biz politikalarımızın başına, bankacılık sektörümüz ve reel sektörümüzün küresel dalgalanmalardan ve şoklardan etkilenmemesi için gerekli güçlü altyapıyı tesis etmeyi hedef olarak koyduk. Bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

"Ekonomi yönetimi çok güçlü reaksiyon ortaya koyuyor"



Bakan Albayrak, "2019 yılı Yeni Ekonomi Programımızla birlikte başlattığımız enflasyonla mücadele, bütçe disiplini konusundaki adımlarımızı daha da güçlü attığımız, pozitif iyileşmeleri yapısal adımlarla kalıcı hale getirdiğimiz ve küresel piyasalarda bizim hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancı çok daha yukarılara taşıdığımız bir yıl olacak." şeklinde konuştu.



Bundan 6 ay önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulmasıyla Türkiye'nin son yıllarla birlikte içinden geçtiği süreçte bahseden Albayrak, o dönemde popülizmden uzak koydukları hedeflere 31 Aralık'ta ulaştıklarını söyledi.



Albayrak, güçlü bir bütçe disiplinine 16 yıldır olduğu gibi 2018'de de devam ettiklerini kaydederek, "16 yıldır olmadığı kadar belki para maliye politikalarında enflasyonla mücadele noktasında yaşanan bu dalgalanma ve şoklara rağmen çok güçlü bir reaksiyon ortaya koyan bir ekonomi yönetimi var. Burada çok güçlü saha markajına devam ediyoruz. Gideceğimiz hala çok yol var. Ağustos, aralık enflasyon köpüğüne bakarsak hala 10 puanlık bir marj var." dedi.



Enflasyonla mücadelede gerek para politikaları, gerek mali politikalar açısından bu ivme ve koordinasyonla süreceğini vurgulayan Albayrak, bazı iş dünyası STK temsilcileri ile görüştüğünde 2019 cari denge tahminlerinin çok pozitif olduğunu gördüğünü aktardı.



Albayrak, cari açığın azalmasından, ihracattaki artıştan ve ithalattaki düşüşten bahsederek, "Özellikle 2019'da uygulayacağımız yapısal reformlarla, 2019 çok önemli yapısal reformların hayata geçtiği bir yıl olacak, şu ana kadar yaptıklarımızın yanında. Dolayısıyla bu 3 ana eleştiri konusu, Türkiye ekonomisyle ilgili 3'ü de dizginlenmiş, kontrol altına alınmış ve güçlü bir şekilde beklenenden daha hızlı şekilde pozitif bir ivme yakalayarak pozitif bir noktaya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Berat Albayrak, "Bugün bu maliyetler zannediyorum altıncı, sekizinci aydan sonra bankalarımızı çok ciddi pozitif karlar olarak yazmaya devam edecek. Son çeyrekte belki de çok daha uygun maliyetli başka paket yapacağız, çok daha uygun maliyetli." ifadelerini kullandı.



"Hem bankacılık sektörümüz, hem reel sektörümüz, hem de ekonomimiz kazanacak. Velhasıl inşallah tüm Türkiye kazanacak." diyen Albayrak, söz konusu finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Öte yandan, Bakan Albayrak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

13 bankanın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi



Konuşmalardan sonra Bakan Albayrak’ın huzurunda, 13 bankanın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.



KOBİ Değer Kredisi paketi Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Gökhan Erün ve Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir tarafından imzalandı.