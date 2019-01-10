Kobi destek kredisi 2019 veren bankalar hangileri Berat Albayrak açıklaması Kobi kredisi başvuru şartları nedir?

Kobi destek kredisi nedir, veren bankalar hangileri sorusu araştırılıyor. Kobi destek kredisi Berat Albayrak son dakika açıklaması yoğun ilgi görüyor. Bakan Albayrak’tan bir müjde de zor durumdaki KOBİ’ler için geldi. "Programa 13 banka katılıyor. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı. Ekonominin bir paydaşı olarak salondakiler de işin içinde. Dün uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Uluslararası piyasaya 2 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptık. Tahvil ihracına 2,5 kattan fazla talep geldi. Başarıyla tamamladık. Bu durum sağlam reflaksler almaya başladığımızı gösteriyor. Ekonomimizin güçlü temellerine yatırımcılar güven duyuyor. Bu süreç iyi bir şekilde devam edecek. Daha yeni başladık daha güçlü yarınlar bizi bekliyor. Rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışıyoruz” dedi. KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KOBİ DESTEK KREDİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Programa 13 banka katılıyor. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı. Ekonominin bir paydaşı olarak salondakiler de işin içinde. Dün uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Uluslararası piyasaya 2 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptık. Tahvil ihracına 2,5 kattan fazla talep geldi. Başarıyla tamamladık. Bu durum sağlam reflaksler almaya başladığımızı gösteriyor. Ekonomimizin güçlü temellerine yatırımcılar güven duyuyor. Bu süreç iyi bir şekilde devam edecek. Daha yeni başladık daha güçlü yarınlar bizi bekliyor. Rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışıyoruz.

AZAMİ 1 MİLYON VE 500 BİN TL'LİK PAKETLER UYGULANACAK

Yıılık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki firmalar yararlanacak. İhracat ve İmalat sektörlerine azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak. Paketin tutarı toplam 20 milyar TL. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek.

Türkiye'de 81 milyon teknik direktör ve ekonomist. Herkes konuşuyor. Bakan çok gülüyor çünkü gerçeği biliyor. Ne fırtınalar yaşadık. Türkiye her birinden ayağa daha da güçlenerek kalktı. Bugün açıkladığımız KOBİ değer paketinin Hazinemiz ile ilgisi yoktur.

YILBAŞINDAN İTİBAREN TİCARİ ALACAK SİGORTASI BAŞLATILMIŞTI

KOBİ'ler için yılbaşından itibaren 'Ticari Alacak Sigortası'nı başlattıklarını da hatırlatan Albayrak, "Ticari alacak sigortasıyla satıcı firma konumundaki KOBİ ile ondan alım yapan alıcı arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçindeki vadeli satışlardan doğan alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlıyoruz" dedi. Albayrak, ilk etapta cirosu 25 milyon liraya kadar olan mikro ve küçük işletme kapsamındaki firmaların devlet destekli ticari alacak sigortasından yararlanabileceğini, ilerleyen aşamada cirosu 125 milyon liraya kadar olan KOBİ'leri de sigorta kapsamına dahil edeceklerini söyledi.

KOBİ DESTEK KREDİSİ VEREN BANKALAR Bakan Albayrak açıklamasında "Programa 13 banka destek veriyor. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı” dedi.

KOBİ NEDİR?

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, KOBİ tanımının kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korunmuştur.

Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik ölçekleme ve tanımlamalar aşağıdaki şekildedir:

Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında daha önceden 1 milyon TL olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 3 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 8 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 25 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 40 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 125 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte dominant etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına sahip olması ya da kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına başka bir işletmenin dominant bir etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılmaktadır.

KOBİ’lerin girişim sermayesi ve melek yatırımcılardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bazı gerçek kişiler bu kapsamdan muaf tutulmuştur. Yine bir işletmenin

KOBİ olabilmesi için bir kamu kurum ya da kuruluşun, işletmenin hissesinin %25’inden fazlasına sahip olmaması gerekmektedir.