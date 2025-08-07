İSTANBUL 30°C / 24°C
Ekonomi

KOBİ tanımında yeni dönem: Bilanço sınırı 1 milyar TL'ye yükseltildi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin kriterler güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 10:33
KOBİ tanımında yeni dönem: Bilanço sınırı 1 milyar TL'ye yükseltildi
ABONE OL

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi.

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.

Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.

Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

  • küçük işletme
  • orta ölçekli şirket
  • bilanço limiti

