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KOBİ’ler için yeniden yapılandırma yürürlükte

Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma yapabilecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), küçük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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Açıklamada “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girmiştir” denildi. Açıklamada “Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır” ifadesi kullanıldı. Bankalar Birliği ekim ayında ise banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma başlatmıştı. Yapılan duyuruda yapılandırmanın 25 milyon liranın üzerinde borcu olan şirketleri kapsayacağı belirtilerek “Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için de onay beklenmektedir” denilmişti. Alınan bilgiye göre finansal yeniden yapılandırma sürecine alınabilecek borçlular, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecek.

 

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