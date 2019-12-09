KOBİ'ler ihracata 'ilk adımı' atacak

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2005’ten bu yana yürüttüğü ve firmaları 4 ayda ihracatçı yapan İhracata İlk Adım Programı’nın yeni etabına başvurular başladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İhracata İlk Adım Programı ile KOBİ’lerin ihracat yolculuğuna çıkacağını ve programın amacının, firmalara ihracat odaklı bir bakış açısı kazandırmak olduğunu vurguladı. Avdagiç, firmaların programla ihracat becerisinin artacağını belirterek, “Program, birçok firmamızın ‘Neden ihracat yapamıyorum?’ sorusuna yanıt verirken, onlara pazar araştırmasından ticari uyuşmazlığa ve markalaşmaya kadar ‘hap’ bilgiler sunuyoruz. İhracat potansiyellerini keşfetmelerine eşlik ediyoruz” dedi.

EĞİTİMLER VERİLİYOR

Bugüne kadar 266 KOBİ’ye ihracat konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını ve ihracat danışmanlığı hizmeti sunduklarını aktaran Avdagiç, “Yeni yılda, programa kabul edilecek 20 firmaya da 4 ay boyunca vereceğimiz 64 saat birebir danışmanlık hizmetimizle ihracatın kapılarını açacağız” dedi. Avdagiç, firmalarda en az 5, en çok 250 çalışanı bulunma ve daha önce 100 bin doların üzerinde ihracat yapmamış olma şartının arandığını bildirdi. Avdagiç “Programda, markalaşma, kurumsal kimlik oluşturma, web sitelerinin güncellenmesi, dış ticaret pazarlama ekibi kurulması ve yurt dışı satışlara başlanması, Trade Map kullanımı, yurt dışı fuar başvuruları gibi başlıklarda danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.