KOBİ ve tüm işletmelere 25 milyar liralık destek müjdesi
12 bankanın katılımı ile KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor.
12 bankanın katılımı ile KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor.
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