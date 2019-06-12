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KOBİ ve tüm işletmelere 25 milyar liralık destek müjdesi

12 bankanın katılımı ile KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor.

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12 bankanın katılımı ile KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Yıldırım ve İmamoğlu´nun ortak canlı yayının tarihi ve sunucusu belli oldu

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KOBİ ve tüm işletmelere 25 milyar liralık destek müjdesi

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