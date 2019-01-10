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KOBİ’lere kredi muslukları açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün KOBİ’lere yönelik yeni bir müjde paketi açıklayacaklarını söyledi. Albayrak “Bu, bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılacağı çok önemli bir kredi paketi. Reel ekonomimiz açısından çok önemli gelişme olacak” dedi. 

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Hükümetten müjde üstüne müjde geliyor. Önceki gün Başkan Erdoğan’ın vatandaştan esnafa, iş dünyasından çiftçiye kadar her kesime dokunan destek paketini açıklamasının ardından, dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ’ler özelinde yeni bir kredi paketini kamuoyuna duyuracaklarını söyledi. Albayrak MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yarın (bugün) KOBİ’ler için özellikle Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketinin açıklanacağını söyledi. 

MALİ DİSİPLİN SÜRECEK 

Bakan Albayrak “Detaylarını yarın vereceğiz. Bu da yine reel ekonomimiz açısından çok önemli. Çünkü özellikle son çeyrekte yaşanan piyasadaki belirsizlik kaynaklı bu likidite daralmasını, gerek kamu tarafından, gerek finansal piyasalarda oluşacak bu likidite ile piyasanın yavaş yavaş çok daha etkin ve aktif bir şekilde toparlanması ve daha iyi bir konuma gelmesini, inşallah hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu. Ekonomideki kırılganlığın azaltılmasındaki en önemli unsurlarından bir tanesinin cari açığın milli gelire oranının düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Albayrak. 

“Nitekim kısa vadede makroekonomik politikalarla, orta-uzun vadede ise yapısal reform uygulamaları ile bu sorunun çok ciddi bir şekilde üstesinden gelme konusunda kararlıyız. Özellikle ithalata bağımlılığımızı azaltmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Bu çerçevede öncelikli olarak sıkı maliye politikası, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını kararlı bir şekilde sürdürme taahhüdünde bulunduk ve önemli bir tasarruf programı başlattık. Mali disiplin bugüne kadar ekonomik başarılarımızın en önemli çıpalarından biri oldu ve bu şekilde de kalmaya devam edecek.16 yıldır AK Parti iktidarlarında her daim olduğu gibi bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın”  dedi. 

‘Biz yatırım yaparken muhalefet iftira atıyor’

Albayrak, AK Parti olarak birçok projeyi hayata geçirirken, bazı kesimlerin gündemi değiştirme çabasına girdiklerini belirterek “Biz bunları yaparken, diğer tarafta maalesef Türk siyaset tarihinin belki de gelmiş geçmiş düşük seviyeli, gerçeği çarpıtmak ve ülkeye zarar verme konusunda uğraşan ve zarar veren bir muhalefetle muhatap olduğumuzu hatırlamıyorum. Tabi onların durumu da kolay değil. Su içer gibi nefes alır gibi yalan söylemekten, iftira ile gündemi değiştirmeye çalışmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Kendi tabanı bile ümidi kestiği bir durumla karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI’NDAN 37 MİLYAR LİRALIK KÂR

Albayrak, Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurul kararı almasıyla ilgili çok sayıda asılsız haber ve iddiaya şahit olduklarına dikkati çekerek, “Nitekim, nisan ayında Hazineye devredilecek Merkez Bankası karının ocak ayında Hazineye devredilmesi için atılan bu adımın amacı, hedefi çok açık ve nettir. Bütçe kapsamında biz Merkez Bankasından Hazineye devredilecek karı 20 milyar lira civarı olarak öngördük. Ama geldiğimiz noktada yıl sonunda ortaya çıkan tablo bu rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor. İşte bu kaynağın çok önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek. Nisan yerine ocakta bu karın Hazineye devredilmesinin temel amacı, etkin nakit yönetimi kapsamında kamu yatırımı, kamu ödemeleri, piyasaya ödemeleri ve KDV iade ödemelerinin bu ekonomik koşullarda çok daha hızlandırılarak piyasaya likiditenin çok daha hızlı şekilde sunulmasıdır” dedi.

‘Kalkınma ve yatırım süreci başlatalım’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dünyanın yepyeni bir parasal sisteme hazırlanması gerektiğini belirterek, “Para kavramı 2019-2025 hattında çok ciddi paradigmal değişimlere maruz kalacak. Bizler bunun hazırlığına şimdiden başlamalıyız” dedi. 

SANAYİCİYE ÇAĞRI

Türkiye’nin, yeni yönetim sisteminin dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inançlarının tam olduğunu dile getiren Kaan, “Büyüme süreci değil, kalkınma ve yatırım süreci başlatalım diyoruz. Çünkü iş dünyasının temsilcileri olarak bizlerin arzusu, kısa dönemli büyüme performansından ziyade, uzun dönemli, ortalama ve dengeli büyümeyi mümkün kılacak sürdürülebilir bir kalkınma sürecidir” diye konuştu. Kaan, bu noktada en önemli görevin politika yapıcılara ve sanayicilere düştüğüne dikkati çekerek, sanayicinin önünü açacak politikaların, teşvik ve desteklerin artırılması kadar, sanayicilerin geleneksel sektörlerde rekabet güçlerini artırıp stratejik sektörlere de geçiş konusunda daha iştahlı olmaları gerektiğini vurguladı.     

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