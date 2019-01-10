KOBİ’lere kredi muslukları açılıyor

Hükümetten müjde üstüne müjde geliyor. Önceki gün Başkan Erdoğan’ın vatandaştan esnafa, iş dünyasından çiftçiye kadar her kesime dokunan destek paketini açıklamasının ardından, dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ’ler özelinde yeni bir kredi paketini kamuoyuna duyuracaklarını söyledi. Albayrak MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yarın (bugün) KOBİ’ler için özellikle Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketinin açıklanacağını söyledi.

MALİ DİSİPLİN SÜRECEK

Bakan Albayrak “Detaylarını yarın vereceğiz. Bu da yine reel ekonomimiz açısından çok önemli. Çünkü özellikle son çeyrekte yaşanan piyasadaki belirsizlik kaynaklı bu likidite daralmasını, gerek kamu tarafından, gerek finansal piyasalarda oluşacak bu likidite ile piyasanın yavaş yavaş çok daha etkin ve aktif bir şekilde toparlanması ve daha iyi bir konuma gelmesini, inşallah hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu. Ekonomideki kırılganlığın azaltılmasındaki en önemli unsurlarından bir tanesinin cari açığın milli gelire oranının düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Albayrak.

“Nitekim kısa vadede makroekonomik politikalarla, orta-uzun vadede ise yapısal reform uygulamaları ile bu sorunun çok ciddi bir şekilde üstesinden gelme konusunda kararlıyız. Özellikle ithalata bağımlılığımızı azaltmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Bu çerçevede öncelikli olarak sıkı maliye politikası, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını kararlı bir şekilde sürdürme taahhüdünde bulunduk ve önemli bir tasarruf programı başlattık. Mali disiplin bugüne kadar ekonomik başarılarımızın en önemli çıpalarından biri oldu ve bu şekilde de kalmaya devam edecek.16 yıldır AK Parti iktidarlarında her daim olduğu gibi bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın” dedi.