KOBÝ’lere son dakika destek kredisi ne kadar? KOBÝ’lere destek veren bankalar hangileri?

‘KOBÝ’lere son dakika destek kredisi ne kadar? KOBÝ nedir? KOBÝ’lere ne kadar kredi verilecek?’ sorularýna vatandaþlar yanýt arýyor. Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak son dakika duyurusuyla yapýlan açýklamada, Faiz oraný hesaplanýrken kullaným tarihindeki yýllýk TÜFE oraný baz alýnacak ve kullandýrým tarihinden itibaren 6 ayda bir güncellenecek. 12 bankanýn katýldýðý paketin en önemli amacý iþletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek olacak. Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlý olacak. Ekonomi Deðer Kredisi için, istihdam ve üretimin artýrýlmasýnda önemli role sahip KOBÝ ve KOBÝ DIÞI tüm iþletmeler kapsama alýndý. Yeni paket týpký ÝVME paketinde olduðu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düþüþ kredi maliyetini de düþürecek. “Ekonomi Deðer” Kredisi ismi ile devreye alýnacak yeni paketin piyasalardaki rahatlamaya büyük katký vereceði öngörülüyor. KOBÝ’lere destek veren bankalar hangileri? Ýþte KOBÝ’lere yýllýk 25 milyar lira destek haberleriyle ilgili son dakika geliþmeleri…

KOBÝ’LERE YILLIK NE KADAR VERÝLECEK?

Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak’ýn geçtiðimiz ay açýkladýðý ÝVME paketinden sonra, KOBÝ’ler ve KOBÝ dýþý tüm iþletmeler için büyük bir müjde daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlýðý’nýn garantisi ve 12 bankanýn katýlýmý ile 25 milyar TL’lik dev destek devreye alýnýyor.

Yeni paket týpký ÝVME paketinde olduðu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düþüþ kredi maliyetini de düþürecek. “Ekonomi Deðer” Kredisi ismi ile devreye alýnacak yeni paketin piyasalardaki rahatlamaya büyük katký vereceði öngörülüyor.

Bakan Albayrak daha önce, “Olumlu her geliþmeyi iþ dünyamýza ve vatandaþlarýmýza yansýtmaya, sanayicimizi, esnafýmýzý, KOBÝ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceðiz” sözü vermiþti.

Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacýyla KOBÝ Deðer Kredisi, KOBÝ Deðer Kredisi-2 ve ÝVME Finansman Paketi gibi sektörü sevindiren paketler açýklanmýþtý. Verilen sözlerin tek tek hayata geçtiðini gösteren yeni paket ile özellikle istihdama ve sanayi üretimine önemli destek saðlanmýþ olacak.

FÝNANSMAN YÜKÜ AZALACAK

12 bankanýn katýldýðý paketin en önemli amacý iþletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek olacak. Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlý olacak. Ekonomi Deðer Kredisi için, istihdam ve üretimin artýrýlmasýnda önemli role sahip KOBÝ ve KOBÝ DIÞI tüm iþletmeler kapsama alýndý.

ENFLASYONDAKÝ DÜÞÜÞ MALÝYETÝ AZALTACAK

Bankalarýn sunacaðý kredi enflasyona endeksli deðiþken faizli olacak. Böylece, yakýn zamanda düþmesi beklenen enflasyon oranlarý doðrultusunda, firmalarýn finansman maliyetleri de azalmýþ olacak. Ayný zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarýný hedge etmiþ olacak. Hem bankalar hem de iþletmeler için büyük avantajlar saðlayan paket kapsamýnda TL nakit kredilerde faiz ve vade koþullarý ise þöyle olacak:

- 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4

- 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5.

6 AYDA BÝR ENFLASYON GÜNCELLEMESÝ

Faiz oraný hesaplanýrken kullandýrým tarihindeki yýllýk TÜFE oraný baz alýnacak ve kullandýrým tarihinden itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

Ekonomi Deðer Kredi Paketi ile firma bazýnda ciroya göre 5 Milyon TL ile 50 Milyon TL arasýnda deðiþen tutarlarda kredi kullandýrýlacak. Bu kapsamda, reel sektöre toplam 25 Milyar TL tutarýnda finansman imkaný saðlanacak. Ekonomi Deðer Kredisi Paketi’nin Toplam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 Milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 Milyar TL’lik kýsmýnýn 0-125 Milyon TL ciro aralýðýndaki iþletmelere; 12 Milyar TL’lik kýsmýnýn ise cirosu 125 Milyon TL üstündeki Ýþletmelere tahsisi öngörülüyor.

KATILAN BANKALAR

Ziraat Bankasý, Ýþ Bankasý, Halkbank, Garanti BBVA, Yapý ve Kredi Bankasý, Vakýfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Þekerbank, Eximbank.