Koç, Togg ile ilgili detayı Teknofest'te duyurdu: Dünyada bir ilk olacak

Koç, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TEKNOFEST Ankara'nın çok coşkulu geçtiğini dile getiren Koç, "Dün tatil olması nedeniyle çok yoğundu. Ankara, TEKNOFEST gibi bir festivali özlemiş. Onu anladık. Çok fazla vatandaşımız gencimiz geliyor. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak TEKNOFEST gençliğini yetiştirmek için onlara dijital beceriler kazandırmak için mini yarışmalar yapıyoruz. Yeni siper kahramanları bulmaya çalışıyoruz, e-Devlet'i anlatıyoruz." diye konuştu.

Koç, gençlerin oyun ve kodlama yeteneklerini geliştirerek bu alanda yeni Turcorn'ların çıkmasına destek olmak amacıyla açılan Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezinde (DDYM) yeni dönemde 24 öğrenciye eğitim verdiklerine işaret ederek, buradaki eğitim ve yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim ettiklerini söyledi.

Buradaki Apple Eğitim Merkezi'nden eğitim alanlara verdikleri sertifikanın dünyanın her yerinde geçerli olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"ODTÜ Atom ile birlikte oyun atölyesi (Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi Oyun Atölyesi) de kurduk. Burada gençlerimiz çok güzel oyunlar gerçekleştirdi. Bu oyunları da Türkiye'nin yerli ve milli arabası olan Togg'a yerleştirmeye çalışacaklar. Dünyada ilk defa bir eğitimden çıkmış oyunlar, Türkiye'nin yerli ve milli arabasında oynanabilir hale gelecek. Bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Yerli oyun üreticilerimiz yerli arabamıza oyun üretmeye başlayacak. Türkiye oyun alanında çok gelişmiş durumda. İnşallah bu gençlerimiz yeni Turcorn'lar yani Unicorn'lar milyar dolarlık firmalar oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklar."

- "ANKARA'DA YAPILMIŞ FESTİVALLERİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"



İstanbul TEKNOFEST'te bu yıl 2,5 milyon ile ziyaretçi rekoru kırıldığını hatırlatan Koç, Ankara'da da bu rakama yaklaşacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Koç, alan ve yoğunluk anlamında bakıldığında Ankara için büyük bir rekora ulaşılacağının kesin olduğunu vurgulayarak, "Ankara'da yapılmış festivallerin en büyüğü olacağı kesin. Önemli olan, gençlerimizin katılıp buradaki teknolojileri görmeleri, buradaki gösterileri izleyebilmeleri." diye konuştu.

Ziyaretçi gençlerin sonraki yıl 1 proje geliştirip yarışmacı olarak festivale katıldığını anlatan Koç, TEKNOFEST'ten çıkmış çok sayıda start-up ve girişim olduğuna işaret etti.

Koç, bunları da üst seviyeye çıkartmak için TEKNOFEST Ankara'da girişimcilik yarışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"TEKNOFEST'te ürün çıkarmış arkadaşları melek yatırımcılarla buluşturup onların daha da büyümelerini sağlayacağız. Ürünün bütün basamaklarını gerçekleştirmiş olacağız. Önce heyecanla başlayan sonra proje, ürün, şirket ve en sonunda global firmalara dönüşecek pek çok firma oluşacak burada. TEKNOFEST İzmir'de ise yapay zeka alanında yapılan yarışmaları çeşitlendireceğiz."

Şu anda TEKNOFEST'te uçak gösterilerinin yanı sıra savunma sanayisine de ilginin çok fazla olduğunu anlatan Koç, kendi stantlarında ise TRT ile yaptıkları "Dijital Tayfa" animasyon dizisinin "Hayri" karakterinin çok sevildiğini söyledi. Dizinin yeni bölümlerinin geleceğini bildiren Koç, "Gençlere dijitalleşmeyi doğru şekilde öğretmemiz lazım. Bu anlamda arkadaşlarımıza destek olacağız." dedi.

- İZMİR TEKNOFEST'E YEŞİL E-DEVLET KONSEPTİ



Yeşil e-Devlet altyapısını oluşturmaya odaklanacaklarını dile getiren Koç, son olarak 1 milyon gencin üniversite kayıtlarını e-Devlet üzerinden yaptığını belirtti.

Koç, böylece öğrencilerin daha az karbon emisyonu oluşturduklarının altını çizerek, "İzmir'de de yeşil e-Devlet konseptiyle çalışmalarımız olacak. e-Devlet'te yaptığınız bütün hizmetlerin karşılığında size ne kadar az karbon emisyonu harcadığınızı bildirmiş olacağız. Yani siz dijitalleşerek, e-Devlet kullanarak dünyaya ne kadar az zarar verdiğinizi göreceksiniz." ifadelerini kullandı.