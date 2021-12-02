Milliyet 2 Aralık 2021 Perşembe 08:19 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 08:19

Türkiye, "Koca Yusuf" olarak bilinen ve Afganistan başta olmak üzere kritik operasyonlarda devreye soktuğu ağır malzeme taşıma kapasitesi, sürat ve uzun menzili olan A400M uçağından 1 milyar dolar gelir hedefliyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda "A400M Uçağının İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına Dair 1, 2 ve 3 Sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın verdiği bilgiye göre; geçmişte operasyonlarda C-130 ve C-160 nakliye uçaklarını kullanan Türkiye, Ortak Silahlanma ve İş Birliği Örgütü bünyesinde yürütülen "A400M Yenil Nesil Nakliye Uçağı Tedarik Programı"na Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve Lüksemburg'la ortak olarak katıldı.

9 UÇAĞI TESLİM ALDIK

Katılım oranı payı yüzde 5.56 olan Türkiye, programın tasarım ve üretiminde rol üstlendi. A400M Programı Türk savunma sanayisinin Avrupa havacılık sanayisine entegrasyonu yönünde atılan en önemli adımlardan biri oldu. Uçağın gövdesinden sürat frenlerine birçok temel parçası Türkiye'de üretildi. TUSAŞ Motor Sanayii ile Türk Havacılık Uzay Sanayii ve alt yüklenicisi olan Selex Komünikasyon üretime katkı sağladı. TUSAŞ, uçağın kullanım ömrü boyunca tasarım ve mühendislik desteğine ilave olarak teslimat sonrası lojistik destek sorumluluğu üstlendi. Uçağın güçlendirme çalışmaları 2020 itibarıyla Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde gerçekleştiriliyor.

Program çerçevesinde, üye ülkeler sağladıkları maddi katkılarıyla orantılı olacak şekilde A400M Uçağı siparişi verdiler. TSK sipariş verdiği 10 uçaktan dokuzunu teslim aldı. Sonuncu A400M'nin önümüzdeki yıl, Mart 2022'de envantere alınması planlanıyor. A400M ağır ve hacimli malzeme taşıma kapasitesi, yüksek sürat ve uzun menziliyle "uçan kale" unvanına sahip. Havadan indirme harekâtı, birlik intikali, hasta yaralı nakli gibi işlevleri başarıyla yerine getiriyor. Havadan havaya yakıt ikmali ve elektronik gözetleme gibi görevlerde etkin kullanım imkânı sağlıyor. Bu özellikleriyle Türk hava kuvvetlerinin çok yönlü lojistik ve taktik hava aracı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunuyor.

Milliyet'in haberine göre, Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Türk şirketlerinin program kapsamında yaptığı satış miktarının 500 milyon doların üzerinde olduğunu belirtirken, "Siparişler tamamlandığında ki yaklaşık 186 uçak, bu rakam 1 milyar dolara doğru gidecek" diye konuştu.

ÖZEL OPERASYONLARDA VE AFETLERDE KULLANILIYOR

A400M Uçağı askerî nakliyelerinin yanı sıra, doğal afet, tıbbi tahliye gibi acil ve özel operasyonlarda da başarıyla kullanılıyor. Ocak 2020 Elâzığ ve Ekim 2020 İzmir depremleri sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından bu uçaklarla hava köprüsü oluşturuldu. Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanlara ve deprem felaketi yaşayan Haiti'ye insani yardım operasyonları A400M'lerle yapıldı. Salgın döneminde tıbbi malzeme yardımları bu uçaklarla taşındı. Wuhan'dan yapılan ilk tahliye "Koca Yusuf"la gerçekleştirildi.