Kocaeli'de TOKİ heyecanı! Bakan Kurum: Ev sahibi olmayan kimse kalmasın istiyoruz

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1097 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Kurum, Kocaeli'nin tarihin her döneminde Anadolu'nun ön kapısı olduğunu, üretimiyle, sanayisiyle, istihdamıyla Türkiye'nin yükünü sırtlanmış bir şehir olduğunu söyledi.

Kurum, Kocaeli'nin Marmara'nın direği, Türkiye'nin çalışan kalbi olduğunu, bu güzel şehre hizmet etmenin sadece yol, köprü, hastane yapmakla olmadığını dile getirerek, Körfezin kıyısında oturan çocuğa temiz su, temiz hava, temiz gelecek bırakmanın da görevleri olduğunu kaydetti.

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'na dikkati çeken Kurum, dip çamuru temizliğiyle İzmit Körfezi'nden 2,4 milyon metreküp çamurun denizin dibinden çıkarıldığını dile getirdi.

Kurum, denize girerek ne yapıldığını yerinde incelediklerini vurgulayarak, "Denizin dibinde oksijen artmış. Orada deniz yıldızı, deniz patlıcanı, daha önce büyüklerimizin gördüğü ama genç neslin göremediği yeni ekosistemi görmeye başladık. Orada hayat yeniden canlandı. Atık su arıtma tesislerimizle, dip çamuru projemizle, dün kirlilikle anılan bu sular bugün yeniden umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin deprem yaşamış bir şehir olduğunu aktaran Kurum, 1999'daki depremin, hazırlığın, güçlü kurumların ve hızlı müdahalenin ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirterek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ise millet-devlet dayanışmasının, güçlü koordinasyonun ve kararlı şehircilik iradesinin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

"HER ZAMAN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDEN ANLAYIŞLA HAREKET ETTİK"

Kurum, 2 yıl gibi kısa bir sürede dünyada eşi benzeri olmayan diriliş hikayesi yazdıklarını vurgulayarak, "11 ilde 3 bin 500 ayrı alanda meydanlarıyla, parklarıyla, okullarıyla, hastaneleriyle 455 bin konutu birlikte tamamladık. Asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki kentsel dönüşüm Türkiye'de tercih değil, mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz." diye konuştu.

Şimdiye kadar 2 milyon 329 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını aktaran Kurum, "Her iki kentsel dönüşümden birini Marmara'da, İstanbul'da yapıyoruz. Kocaeli'de bugüne kadar 46 bin konut inşa ettik. İzmit Cedit Mahallemizde yaşayanları ziyaret ettim o zaman, dar sokaklar, deprem korkusu, 1999 hatırası, dönüşmek istiyorlar. İstedik ki orada Ceditli kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız huzurlu yaşasın. Çocuklar gülsün, mutlu olsun. Hamdolsun 1105 bağımsız bölümü tamamladık ve İzmit'in merkezinde parkları, yeşil alanları, tüm sosyal donatılarıyla modern ve güvenli yaşam alanını hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, kısa süre içinde sözleşmeleri imzalayacaklarını ve bir sonraki pazartesi de anahtarları teslim etmeye başlayacaklarını, temmuzun sonuna kadar bütün konutların teslim edileceğini söyledi.

Ödeme konusuna değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman kentsel dönüşümü teşvik eden anlayışla hareket ettik. Burada da sizleri asla zora sokmayacağız. Gecikme kaynaklı hiçbir mali yükü size yansıtmayacağız. Projedeki tüm borçlanmaları, ilk ihalede öngörülen resmi bitiş tarihi olan Haziran 2023 kriterlerine göre sabitledik. Açık ve net söylüyorum, bu tarihten sonra borçlarınızda hiçbir güncelleme, hiçbir fiyat artışı yapılmayacaktır. Sözleşme imzalarken ve anahtarlarınızı teslim alırken, sizlerden sadece en başta söz verdiğimiz gibi o ilk tutarlar talep edilecek. Başka hiçbir tutar talep edilmeyecek. Devlet güvencesiyle, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kavuşacağınız yeni yuvalarınız şimdiden tüm hak sahiplerine, Kocaeli'mize hayırlı, uğurlu olsun."

"İSTİYORUZ Kİ EV SAHİBİ OLMAYAN KİMSE KALMASIN"

Bakan Kurum, kentsel dönüşüme devam edeceklerinin altını çizerek, "Deprem bölgesi bitti, 500 bin yeni sosyal konuta başlayacağız. Kuralarını çektik Mart 2027'de teslimlerine başlayacağız. Yani 2 milyon vatandaşımızı güvene, huzura kavuşturacağız. Her geçen gün milletin derdini dinleyip yeni çözümler üretiyoruz. İstiyoruz ki ev sahibi olmayan kimse kalmasın. Bu kapsamda 64 ilimizde TOKİ Başkanlığımızda 20 bin konutu orta gelirli vatandaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Kocaeli'de de 423 konut var. Pazartesi satışları gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu evler de Kocaeli'nin deprem riskine karşı tedbir olacak." diye konuştu.

Bu toprakların yalnızca üzerinde yaşadıkları bir coğrafya olmadığına dikkati çeken Kurum, "Bu vatan, şehitleriyle, gazileriyle ve onların emaneti olan torunlarıyla, mübarek bir emanettir. Biz o emanete sahip çıkmak için buradayız, hizmet etmek için buradayız. Bugün bu kürsülerde yalnızca yapılan işleri anlatmak için bulunmuyoruz. Bugün Türkiye'nin önünde açılan yeni dönemin ruhunu konuşmak için huzurlarınızdayız çünkü artık şehircilik dediğimiz mesele yalnızca bina yapmak, yol açmak, meydan düzenlemek değildir. Şehircilik, insanın can güvenliğidir, çocuğun geleceğidir, ailenin huzurudur, milletin ortak hafızasıdır. Bizim meselemiz ve bu milletin okutup büyüttüğü bir evladı olarak benim meselem, taşla toprağı değil, insanla vatan arasındaki bağı güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"YARININ TÜRKİYE'SİNİ İNŞA ETMEKLE MÜKELLEFİZ"

Kurum, Türkiye'nin son yıllarda çok ağır imtihanlardan geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Depremi, selleri, yangınları yaşadık, şehirlerimizin acısını da milletin sabrını da gördük. Bu süreçlerde şunu çok yakından öğrendim, devlet adamlığı, kolay günde kürsüye çıkmak değil, zor günde milletin yanında olmaktır. Siyaset adamlığı, sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Deprem olduğunda 1 saat sonra depremzede kardeşinin yanında olmaktır. Milletin adamlığı, evinin anahtarını bekleyen bir annenin gözlerinde başlar, evladına güvenli gelecek arayan babanın duasında başlar. Bu milletin karşısına iddiayla çıkanlar, bu vazifenin ne kadar büyük olduğunu her an yeniden anlamalıdır çünkü bugün bizim önümüzdeki görev, yalnızca bugünün sorunlarını çözmek değildir. Biz aynı zamanda yarının Türkiye'sini inşa etmekle mükellefiz. Türkiye'nin her bir köşesinde, 'devlet burada, milletinin yanında' dedirten eserler bırakmaya mecburuz çünkü siyasette söz ancak millete hizmete dönüştüğü zaman kıymetlidir."

Yeni dönemde, Türkiye'nin sesini, şehirlerden dünyaya doğru yükselteceklerini belirten Kurum, "Antalya'da çok büyük organizasyon yapıyoruz. İklim Zirvesi'ne, COP31'e ev sahipliği yapacağız. Oradan tüm dünyaya Türkiye'nin duruşunu, şefkatini, insanlığını, medeniyet bakışını, insanı, çevreyi, üretimi, adaleti, birlikte düşünen bakışı göstereceğiz. Dünyanın yeni denge, yeni vicdan, yeni uygulama aradığı bu dönemde Türkiye, lafın değil her zaman olduğu gibi ortak aklın, beklemenin değil harekete geçmenin adresi olacaktır." diye konuştu.

Kurum, daha nice yıllar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kocaeli'nin ilçelerine ve mahallelerine koşmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Milletin omzuna basarak değil, milletin duasını alarak yürüyeceğiz. Kendimizi milletimize vakfetmeye devam edeceğiz. Sadece siyasette değil, sizin kalbinizde de iz bırakmak için, iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.