Koç’tan ilk 9 ayda 5.8 milyar yatırım

Aynı süreçte Koç Holding’in kombine yatırım tutarı ise 5,8 milyar TL oldu.İlk 9 ay finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Tüm dünyada zorlu ekonomik koşulların ve belirsizliklerin hâkim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ticaret savaşları, Brexit belirsizliği ve artan jeopolitik riskler, 2019’da dünya ekonomisinde belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla güçlü konumumuzu sürdürdük. Yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, ihracat performansımız ile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu kararlılıkla ileri taşıyoruz” dedi. Aralıksız sürdürdükleri yatırımlarının faaliyetlerine ivme kazandırdığını ve ihracat performansları ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Levent Çakıroğlu “Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız, ülkemize ve insanımıza duyduğumuz güvenimizin en büyük göstergesi. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 5.8 milyar TL’lik kombine yatırım ile birlikte son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz kombine bazda yatırım miktarı 38 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

İHRACATIN YÜZDE 10’U

Çakıroğlu “Topluluk şirketlerimiz, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirerek dış ticaret açığındaki iyileşmede önemli rol oynuyor. TÜPRAŞ, özelleştirme sonrasındaki 13 yılda 6.5 milyar dolar yatırım yaptı. 9 aylık üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 21.2 milyon tona ulaşan TÜPRAŞ, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını karşılamayı sürdürdü” diye konuştu.