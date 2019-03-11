Koçtaş büyümeye ‘Fix’lendi
Koçtaş, mahalle konsepti ile hizmet verdiği Koçtaç Fix mağazalarını Türkiye geneline yaymayı planlıyor. İstanbul dışında ilk mağazasını Ankara’da faaliyete geçiren Koçtaş, yılsonuna kadar 19 olan bu konseptteki mağazalarını 50’ye çıkarmayı planlıyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Ev geliştirme sektörünün önemli markalarındna Koçtaş, Fix adını verdiği küçük format mağazalarıyla Türkiye’de yaygınlaşıyor. Fix mağazaları ile ‘mahalleli’ olan Koçtaş, İstanbul dışındaki ilk, toplamda ise 19’uncu Koçtaş Fix mağazasını Ankara Zirvekent 365 AVM’de açtı. Bu alanda büyüme hedeflediklerini söyleyen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu “Mahallelerdeki yüzümüz olan Koçtaş Fix ile ilk kez İstanbul dışına çıkarak Türkiye’de büyümeye ‘Fix’lendik. İlk adımı Ankara ile attık. Önümüzdeki dönemde de yazlık bölgelerde mağaza açma hedefindeyiz. Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını bu yılsonuna kadar 19’dan 50’ye çıkartacağız” dedi.
Koçtaş olarak kaç mağazanız var?
Koçtaş olarak, bugün İzmir’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar 19 şehirde 40 Koçtaş mağazamız, mahalleli formatımız Koçtaş Fix ile de İstanbul ve Ankara’da 19 mağazamız ile toplam 59 noktada müşterilerimize uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Ayrıca dijital kanallarımız ile de tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızda bulunan 5 bin ürüne ek olarak, ekspres sipariş ekranlarından temin edilebilecek 50 bin ürünü müşterilerimizin ister evlerine ister en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyoruz. Ayrıca koctas.com.tr ile ürünlerimizi tüm Türkiye’de müşterilerimizle buluşturuyoruz.
Koçtaş Fix’ten bahseder misiniz? Bu alanda hedefler neler?
Koçtaş Fix mağazalarımız, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’deki en önemli örneklerden ve stratejik yol haritamızdaki önceliklerimiz arasında. Büyümemizi büyük oranda, müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri mahalledeki yüzümüz Koçtaş Fix mağazaları ile gerçekleştireceğiz. Bugün 19 olan Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını, 2019 yılı sonuna kadar 50’ye çıkaracağız. Koçtaş Fix mağazaları ile perakende ve usta müşterilerimizin evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı hedefliyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızı bugüne kadar İstanbullu müşterilerimizle buluşturmuştuk. Şimdi İstanbul dışına da çıkarak Türkiye’de büyümeye ‘Fix’lendik. İlk adımı Ankara ile attık. Önümüzdeki dönemde yazlık bölgelerde de mağaza açma hedefindeyiz.
Nitekli eleman yetiştirme bir takım çalışmalarınız oluyor, bunlardan bahseder misiniz?
2016 yılında Ar-Ge Merkezi, Stüdyo, Laboratuvar ve atölyelerden oluşan 4 birimi tek çatı altında toplama amacıyla yola çıktığımız Koçtaş Kampüs ile bugün Türkiye’de bir ilke imza atmış olduk. En büyük gücümüz olan çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine odaklanarak, ihtiyaç duyduğumuz donanımlı insan gücünü Koçtaş Kampüs’te kendimiz yetiştireceğiz. Ayrıca Koçtaş Kampüs bünyesinde kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde yenilikçi teknolojiler geliştirerek, bunu bir kültür haline dönüştürmek şirketimizin öncelikli hedefleri arasında. Burada müşterilerimize dokunan süreçlerimiz başta olmak üzere şirketimizin tüm süreçlerini teknoloji ile daha verimli hale getireceğiz, dijital yeteneğimizi daha da artıracağız.
2021’e kadar 300 usta yetişecek
Ne gibi eğitimler veriliyor? Senede kaç usta yetiştiriyorsunuz?
Koçtaş Kampüs’te 100’ün üzerinde farklı eğitim veriliyor. 2021 yılı sonuna kadar en az 300 sertifikalı usta yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımız ve ustalarımıza ek olarak 2019 yılı itibariyle Kampüs’te eğitim almak isteyen müşterilerimizi de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz Kampüs’te atölyelere katılarak, ev dekorasyonlarını kendi isteklerine göre tasarlayacak ve küçük dokunuşlarla hayatlarında büyük farklar yaratabilecek” dedi.
3 binden fazla kişiye istihdam
Koçtaş mağazalarınızla kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?
Türkiye genelinde 19 ilde Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazalarımızda 3 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. Ev geliştirme sektörünün lider şirketi olarak her biri kendi alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla mükemmel müşteri deneyimi sağlamak amacıyla çalışıyoruz.
Ar-Ge şirketin kültürü
Ar-Ge de hangi noktadasınız? Ar-Ge merkezinizden bahseder misiniz?
Ar-Ge merkezinde, pazarlama ekibinin ‘Kendin yap (DIY)’ video ve içeriklerini oluşturacakları Stüdyo, merchandising çalışmaları ile reyon düzenleme örneklerinin yapılacağı Laboratuvar ve eğitimlerin yapılacağı MYK standardına uygun atölyeler bulunuyor. 2 bin 600 metrekare alanda kurulu kampüste 7 farklı atölyenin yanı sıra 200 kişi kapasiteli konferans salonu, dönüştürülebilir toplantı odaları da yer alıyor. Perakende sektöründe teknolojileri takip eden değil, öncülük eden bir şirket olmayı hedefliyoruz. Teknoloji geliştirip satabilen bir yapı oluşturma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ev geliştirme perakendeciliğinde sektörünün lideri olarak araştırma ve geliştirme alanında da fark yaratmayı amaçlıyoruz. Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve bunu bir kültür haline getirmek şirketimizin öncelikli hedefleri arasında. Lisansını aldığımız Ar-Ge merkezimizdeki faaliyetlerimizle, müşteriye dokunan süreçlerimiz başta olmak üzere şirketimizin tüm süreçlerini teknoloji ile daha verimli hale getireceğiz; dijital yeteneğimizi daha da artıracağız.
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