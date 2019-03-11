Koçtaş büyümeye ‘Fix’lendi

Ev geliştirme sektörünün önemli markalarındna Koçtaş, Fix adını verdiği küçük format mağazalarıyla Türkiye’de yaygınlaşıyor. Fix mağazaları ile ‘mahalleli’ olan Koçtaş, İstanbul dışındaki ilk, toplamda ise 19’uncu Koçtaş Fix mağazasını Ankara Zirvekent 365 AVM’de açtı. Bu alanda büyüme hedeflediklerini söyleyen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu “Mahallelerdeki yüzümüz olan Koçtaş Fix ile ilk kez İstanbul dışına çıkarak Türkiye’de büyümeye ‘Fix’lendik. İlk adımı Ankara ile attık. Önümüzdeki dönemde de yazlık bölgelerde mağaza açma hedefindeyiz. Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını bu yılsonuna kadar 19’dan 50’ye çıkartacağız” dedi.

Koçtaş olarak kaç mağazanız var?

Koçtaş olarak, bugün İzmir’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar 19 şehirde 40 Koçtaş mağazamız, mahalleli formatımız Koçtaş Fix ile de İstanbul ve Ankara’da 19 mağazamız ile toplam 59 noktada müşterilerimize uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Ayrıca dijital kanallarımız ile de tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızda bulunan 5 bin ürüne ek olarak, ekspres sipariş ekranlarından temin edilebilecek 50 bin ürünü müşterilerimizin ister evlerine ister en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyoruz. Ayrıca koctas.com.tr ile ürünlerimizi tüm Türkiye’de müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Koçtaş Fix’ten bahseder misiniz? Bu alanda hedefler neler?

Koçtaş Fix mağazalarımız, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’deki en önemli örneklerden ve stratejik yol haritamızdaki önceliklerimiz arasında. Büyümemizi büyük oranda, müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri mahalledeki yüzümüz Koçtaş Fix mağazaları ile gerçekleştireceğiz. Bugün 19 olan Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını, 2019 yılı sonuna kadar 50’ye çıkaracağız. Koçtaş Fix mağazaları ile perakende ve usta müşterilerimizin evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı hedefliyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızı bugüne kadar İstanbullu müşterilerimizle buluşturmuştuk. Şimdi İstanbul dışına da çıkarak Türkiye’de büyümeye ‘Fix’lendik. İlk adımı Ankara ile attık. Önümüzdeki dönemde yazlık bölgelerde de mağaza açma hedefindeyiz.

Nitekli eleman yetiştirme bir takım çalışmalarınız oluyor, bunlardan bahseder misiniz?

2016 yılında Ar-Ge Merkezi, Stüdyo, Laboratuvar ve atölyelerden oluşan 4 birimi tek çatı altında toplama amacıyla yola çıktığımız Koçtaş Kampüs ile bugün Türkiye’de bir ilke imza atmış olduk. En büyük gücümüz olan çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine odaklanarak, ihtiyaç duyduğumuz donanımlı insan gücünü Koçtaş Kampüs’te kendimiz yetiştireceğiz. Ayrıca Koçtaş Kampüs bünyesinde kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde yenilikçi teknolojiler geliştirerek, bunu bir kültür haline dönüştürmek şirketimizin öncelikli hedefleri arasında. Burada müşterilerimize dokunan süreçlerimiz başta olmak üzere şirketimizin tüm süreçlerini teknoloji ile daha verimli hale getireceğiz, dijital yeteneğimizi daha da artıracağız.