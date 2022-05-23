Kök boyasıyla renklendirilip, asırlık tahta tezgahlarda dokunuyor! Dünyaya açılıyor

Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği'nin Maçka Belediyesi, Maçka Halk Eğitim Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında kadınlar, 2014'ten itibaren tezgahlarda geleneksel yöntemlerle feretiko dokuyor.

Kenevir ipinden dokunan ve renklendirmede kök boyası kullanılan feretiko, yurt dışında Trabzon keteni, yurt içinde ise Rize bezi olarak da biliniyor.

Feretikodan örtü, fular, gömlek, elbise, perde, çanta gibi ürünler yapan kadınlar, 2020'de kurdukları İpekyolu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında ürettikleri ürünlerle, yurt içinin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da söz sahibi olmaya başladı.

Toplam 46 kadının elinden çıkan Karadeniz'in yöresel kumaşı feretikodan ürünler, tekstil fuarları aracılığıyla Fransa, Lübnan ve Azerbaycan'dan sipariş aldı.

Kooperatif Başkanı Bahar Kastan, AA muhabirine, kooperatif olarak 9-11 Şubat'ta dünyaca ünlü markaların katılım sağladığı IFCO-Istanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katıldıklarını söyledi.

Fuarda feretiko ürünlerinin çok beğenildiğini belirten Kastan, "Siparişler aldık, ürünlerimizi sattık. Şimdi ise Maçka Esiroğlu'ndaki atölyemizde çok önemli firmalara siparişlerimizi hazırlıyoruz. Dünya pazarında kenevir kumaşının 'dost kumaş' olduğu maalesef bilinmemekte. Biz de kadınlarımızla bu pazara, kenevir kumaşının yani Karadeniz'e ait yöre kumaşının girişini sağlayacağız." dedi.

Kastan, yurt dışı pazarında Fransa, Lübnan ve Azerbaycan'dan siparişi aldıklarını ifade ederek, "Bu kumaşlarımız ihram ve gömleklere dönüşecek. Dolayısıyla yurt dışı ayağında Fransa, Lübnan ve Azerbaycan'a satışlarımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "KADINLARIMIZ ÜRETİYOR, KAZANIYOR"

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Çorak da kadınların ürettikleri ürünlerin, tasarım atölyelerinde satışa hazır hale getirilerek fuarlara götürüldüğünü söyledi.

Ürünlerin hepsinin el emeği göz nuru olduğunu vurgulayan Çorak, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz doğal olduğu için fuarlarda ilgi görüyor. Bizim kumaşımızdan bebek zıbınından gömlek, fanila, atlete, salon takımlarına kadar her şey oluyor. Katıldığımız fuarlarda biz bunu tanıttık. Çok da ilgi gördü ve biz şu anda daha güzel işlere imza atmaya başlayacağız. Kadınlarımız üretiyor, kazanıyor."

- "KENEVİR ÜZERİNE DOKUMALAR YAPIYORUZ"

Feretiko el dokuma usta öğreticisi Emine Sarı da ürünlerde ekru ve taş rengini kullandıklarını anlatarak, "Ürünlerimiz tamamıyla natürel, hiç boya içermiyor. Bunların yanı sıra atölyemizde pamuk keten ve ipek de dokuyoruz ama esas kenevir üzerine dokumalar yapıyoruz. Salon takımları, çeşitli gömleklik kumaşlar, nevresimler gibi her türlü üretimi yapıyoruz." dedi.

Evli ve iki çocuk annesi Gültekin Konak ise dokuma atölyesine bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini belirterek, "Gerçekten çok memnunum. Buraya geldiğimizde stres atıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Çok şeyler ürettik, satışını yaptık. Çocuklarımıza çeyizler yaptık. Çok memnunuz. Bu sayede aile bütçemize de katkı oluyor. Üretmek çok güzel." ifadelerini kullandı.