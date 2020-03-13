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Ekonomi

Kolonya üreticileri gece gündüz çalışarak talebi karşılamaya çalışıyor

Dünya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artarken, Türkiye'de iki vakanın tespit edilmesinin ardından vatandaşlar virüsten korunmak için kolonyaya ve hijyen ürünlerine akın etti.

AA13 Mart 2020 Cuma 13:10 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:10
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Türkiye'nin önde gelen en eski kolonya ve kozmetik üreticilerinden Pereja, yoğun talepleri karşılamak için personel ve vardiya sayısını artırdı. Firma buna rağmen yoğun talebi karşılamakta güçlük çekiyor.

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle tüm dünyada hijyen ürünlerine ilginin arttığını belirtti.

Başta kolonya olmak üzere antibakteriyel jel ve sabun üretimine ağırlık verdiklerini anlatan Susesi, "Kolonyada büyük bir talep patlaması var. Normal üretimimizi 3 katına çıkardık. Personel takviyesi yaptık. Gece gündüz iç piyasadaki talepleri karşılamak için çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşların merdiven altlarında üretilen kolonya ve hijyen ürünlerinden uzak durması gerektiğini vurgulayan Susesi kolonyanın mikropları öldürebilmesi için içerdiği alkol oranının 80 derece olması gerektiğini vurguladı.

Daha önce yaklaşık 60 ülkeye kolonya başta olmak üzere oda spreyleri, antibakteriyel jel ve sabun ihraç ettiklerini aktaran Susesi, koranavirüsün yaygınlaşmasıyla iç talebi bile karşılamakta zorlandıklarını sözlerine ekledi.

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