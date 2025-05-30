Suriye Enerji Bakanı Beşir, Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD merkezli Power International şirketlerinden oluşan konsorsiyum ile Suriye Enerji Bakanlığı arasında dün Şam'da imzalanan 7 milyar dolarlık stratejik işbirliği anlaşmasını, AA muhabirine değerlendirdi.

- "TOPLAMDA 5 BİN MEGAVAT ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP OLACAĞIZ"

Beşir, bu anlaşmanın Suriye'de yatırım sürecinin başlangıcı olduğunu ve enerji arzında köklü bir iyileşmenin habercisi niteliğini taşıdığını söyledi.

Söz konusu yatırımların hizmet kalitesini artıracağını, iş imkanları oluşturacağını ve genel anlamda ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Beşir, "Anlaşma dört adet doğalgaz santrali ile bir güneş enerjisi santralinin kurulmasını kapsayacak. Toplamda 5 bin megavat üretim kapasitesine sahip olacağız." diye konuştu.

Uzun yıllar boyunca Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların birçok yatırımcı için caydırıcı bir unsur olduğunu hatırlatan Beşir, "Pek çok şirket farklı sektörlerde yatırım yapmak istiyordu ancak önlerindeki en büyük engel, yaptırımlardı. Yaptırım engellerinin kalkmasıyla birlikte yatırımcılar daha cesur adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Beşir, imzalanan anlaşmanın bu sürecin en somut örneği olduğunu belirterek bir ABD'li, iki Türk ve bir Katarlı şirketin ortaklığıyla yürütülecek projelerin Suriye'ye yatırım konusunda önemli bir güven mesajı taşıdığını kaydetti.

- "ANLAŞMA, TÜM SEKTÖRLERE AÇIK BİR ÇAĞRIDIR"

Türkiye ve Ürdün ile enerji alanında yürütülen işbirliklerine de değinen Beşir, doğal gaz tedariki konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Enerji Bakanı Beşir, "Türkiye ve Ürdün ile 400 kilovoltluk yeni bir elektrik bağlantı hattını devreye almak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, önümüzdeki yılın ilk aylarında arz ve kullanım süresinde ciddi bir artış sağlamak." dedi.

Halihazırda, Suriye genelinde evlere ulaşan elektrik miktarının yaklaşık 1500 megavat civarında olduğunu söyleyen Beşir, günlük ortalama 3 ila 4 saat elektrik verilebildiğini aktardı.

Muhammed el-Beşir, bu hamlelerle Suriye'de yaşam koşullarının, sosyal ve ekonomik göstergelerin ve kalkınma alanındaki verilerin somut biçimde iyileşeceğini belirterek "Önümüzdeki yılın ilk iki, üç ayında elektrik arzı ve kullanım süresinde ciddi bir artış sağlanacak." diye konuştu.

Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye'nin yatırım fırsatları ülkesi olduğunu belirten Beşir, "Bu anlaşma, tüm sektörlere açık bir çağrıdır. Suriye artık yatırıma hazır bir ülke. Fırsatlar çok büyük, şirketler sıraya girmeye başladı." değerlendirmesini yaptı.