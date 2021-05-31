Komşu da tamam! Türkiye'den tam gaz diplomasi

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:28

COVID-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörü sekteye uğradı.

Sektörde büyük pay sahibi olan turizm ülkelerinin ekonomisi de ciddi zararlara uğradı.

Ülkeler arasında imzalanan aşı sertifikası anlaşmaları ise seyahat yasağının kaldırılmasını ve daha birçok muafiyeti beraberinde getiriyor.

Türkiye, bu zamana kadar Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve son olarak Yunanistan ile aşı sertifikası anlaşması imzaladı.

BULGARİSTAN

Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf olacak.

SIRBİSTAN

Türkiye ile Sırbistan vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

Salgın tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin koronavirüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını açıkladı.

Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Maris, anlaşmanın detaylarını TRT Haber'e anlattı ve "Türkiye ile olan güçlü bağımızı göz önünde bulundurarak söz konusu ikili anlaşmayı yaptık" dedi.

Anlaşmanın sadece iki ülke arasında geçerli olacağını hatırlatan Büyükelçi Maris, "Türkiye, Macar turistler için en çok tercih edilen üçüncü ülke" vurgusu da yaptı.

YUNANİSTAN

Ve bu ülkelere son olarak Yunanistan eklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin turizmde iş birliği için aşı sertifikalarının tanınması konusunda anlaştığını duyurdu.