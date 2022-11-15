Komşu gelip almadı! Türkiye satışa çıkarıyor: Ücreti 21.500 dolar

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin ardından pek çok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan "hava köprüsü" kuruldu.

Erzurum Havalimanı'na çok sayıda ülkeden uçaklarla gönderilen çeşitli yardım malzemeleri, buradan da kara yoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Bu süreçte Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

GÜRCİSTAN UÇAĞI ALMAK İÇİN HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNMADI

Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.

Erzurum Havalimanı'nda 11 yıl önce parka çekildiği noktada halen bekleyişini sürdüren ve hasarı onarılmayan, kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili bu sürede yapılan tüm yazışmalardan uçağın sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sonuç alınamadı.

Söz konusu uçağın alınması için Gürcü tarafının uzun süredir herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Yardım amaçlı geldiği için konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor.

Uçak, Erzurum Havalimanı'na deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,2 avro konaklama ücreti fatura edilecekti.

TÜRKİYE SATIŞA ÇIKARIYOR! ÜCRETİ 21.500 DOLAR

Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, terk edilen "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı için 22 Kasım Salı günü, Ankara'da saat 14:30'da özel bir müzayede gerçekleştirecek. Uçak, 400.000 Türk Lirası (21.500 ABD Doları) üzerinden açık artırmaya çıkarılacak.

Kargo için kullanılan söz konusu uçak 4L-SKN tescillidir ve 1984 yapımı olup yaklaşık 40 yaşındadır. Ancak ömrünün son çeyreğinde uçmamıştır.

ILYUSHİN IL-76

Il-76, uzak bölgelere makine teslim etmek için tasarlanmış çok amaçlı dört motorlu bir uçaktır. Asya, Avrupa ve Afrika'da kullanımda kalır.

Tarihsel olarak en çok Rusya'da askeri amaçlar için kullanılmıştır. Ancak, diğer birçok ülke hala bunu kullanıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'nde 26 adet, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nde ise 17 adet bulunuyor.

Uçağın diğer mevcut askeri operatörleri İran, Mısır, Beyaz Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve Sudan'ın hava kuvvetleridir. 1980'lerin sonlarında Sovyetler Birliği'nde üç yüzden fazla uçak tipi birime sahipti, ancak bunlar SSCB'nin dağılmasının ardından çeşitli halef devletlere teslim edildi.

Sivil operatörler de uçağı kullanıyor. Uçağı Özbekistan, Moldova, Azerbaycan, Sudan, Kuzey Kore, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Türkmenistan'da çeşitli şirketler kullanıyor.

Star Gazetesi