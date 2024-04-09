İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,18
  • EURO
    34,9385
  • ALTIN
    2427.43
  • BIST100
    9756.69
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Komşu Irak, Türkiye'ye petrol satmak istiyor

Irak Merkez Hükümeti, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı yeniden işler hale getirmek istiyor. Irak Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderecek boru hattını bu ay sonuna kadar hazır hale getirmek istediklerini söyledi.

Yeni Şafak9 Nisan 2024 Salı 08:19 - Güncelleme:
Komşu Irak, Türkiye'ye petrol satmak istiyor
ABONE OL

Irak hükümeti, "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı"nı yeniden işler hale getirmek istiyor. Irak Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, Kerkük ve ülkenin diğer sahalarında üretilen petrolü Ceyhan'a ulaştıran boru hattını ay sonuna kadar onaracaklarını açıkladı. Hatta Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderme kapasitesi oluşacak.

Irak Merkez Hükümeti; Kerkük ve ülkenin diğer sahalarında üretilen ham petrolü Adana'daki Ceyhan Deniz Terminali'ne ulaştıran Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı (ITP) nisan sonunda petrol sevkiyatı yapacak şekilde hazır hale getirmek üzere çalışma yaptıklarını duyurdu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Irak Petrol Bakanlığı'na göre onarımların tamamlanmasının ardından Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'ndan Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderme kapasitesi oluşacak.

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, "Onarım çalışmaları devam ediyor ve depolama tesisleri de bulunan büyük bir ham petrol pompalama istasyonu tamamlandı. Boru hattının bu ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması ve yeniden petrol akışına hazır hale gelmesi bekleniyor" dedi. Muhammed, yürütülen çalışmaların boru hattını tam kapasiteye geri getirme operasyonlarının ilk aşaması olacağını söyledi.

2014'TEN BERİ DEVRE DIŞI

Söz konusu hat, faaliyet gösterdiği dönemde küresel arzın yüzde 0,5'ini karşılıyordu. Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin yetkilileri, 2014'te DEAŞ saldırıları nedeniyle petrol akışının durduğu Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın (ITP) Irak topraklarından geçen kısımlarını kontrol için geçen hafta başında ham petrol pompalanırken bazı kesimlerde sızıntı saptandığını açıkladı. Yapılan açıklamada aynı zamanda, Kerkük'ten Selahaddin ve Musul vilayetleri üzerinden Türkiye sınırına kadar uzanan hasarlı bölümleri onarmak için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi.

ERDOĞAN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ADIM

ITP hattına ilişkin anlaşma 2025'te sona erecek. Faaliyetlerin yeniden başlatılması, anlaşmayı uzatma görüşmelerinin parçası olarak ele alınabilir. Bu gelişmelerin, Ankara ile Bağdat arasında yoğun diplomasi trafiği yaşanan dönemde olması dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.