Komşu Türkleri bekliyor! ''Türkiye'nin ilgisi bizi sevindiriyor''

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:43

Büyükelçi Güney, Kerkük Valisi Rakan Said ile makamında bir araya geldi.



Vali Said, burada yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretten memnuniyet ve onur duyduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Kerkük'e verdiği büyük önem bizi sevindiriyor." dedi.



Kentte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) önemli işler yaptığını belirten Said, tarihi Kerkük Kayseri Çarşısı'nın onarımı ve iç göçmenlere sunulan destekleri unutmadıklarını ifade etti.



Kerkük'te çok sayıda yatırım fırsatı olduğunu kaydederek Türk şirketlere çağrıda bulunan Said, "Türk şirketlerin çalışma ciddiyeti ve kalitesine güveniyoruz. Kerkük'teki kârlı yatırımlarda yer almalarını istiyoruz." diye konuştu.



Büyükelçi Güney de görüşmede Kerkük'ün Irak genelinde müstesna bir kent olduğuna işaret etti.



Güney, "Burası Irak'ın tüm etnik ve mezhepsel unsurlarının bir arada beraberce yaşadığı bir kent. Arzu ettiğimiz tüm bu unsurların, Arap, Türkmen ve Kürtlerin refah düzeyinin artmasıdır." ifadelerini kullandı.



Türk şirketlerin Kerkük'te yatırım yapmaya hazır olduklarını aktaran Güney, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla Türkiye'den Irak'a üst düzey ziyaretlerin artacağını dile getirdi.



- BÜYÜKELÇİ GÜNEY'DEN IRAK TÜRKMEN CEPHESİNE ZİYARET

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük temasları kapsamında ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) merkezini ziyaret etti.



Büyükelçi Güney, burada ITC Başkanı Hasan Turan, parti yetkilileri ve Türkmenlerle bir araya geldi.



