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Ekonomi

Komşu ülkeden Türkiye hazırlığı: Petrol planı resmen tamamlandı

Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığını açıkladı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Komşu ülkeden Türkiye hazırlığı: Petrol planı resmen tamamlandı
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Irak Petrol Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, IKBY'de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, IKBY yetkililerinden, işletilen sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına başlanması için Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) devredilmesini talep etti.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtmişti.

IRAK 23 MİLYAR DOLAR ZARAR UĞRADI

Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

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