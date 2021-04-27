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Ekonomi

Komşuda 'Akkuyu' paniği: Türkiye bizimle pazarlık yapmalı

Bölgede güçlenen Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hamleleri Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ankara'nın santral konusunda müzakerede bulunması gerektiğini savunarak, 'Türkiye, Akkuyu'da yapım aşamasındaki nükleer santral için komşu ülkelerle pazarlık yapmalı.' dedi.

27 Nisan 2021 Salı 10:34 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 10:34
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Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veren Türkiye, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile sıfır emisyonla çalışan nükleer enerjiye sahip olacak.

Türkiye'de bir ilk olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz aylarda ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde "Akkuyu'da nükleer santral inşa etmenin birçok sorunlu neticesini gündeme getirmiş", santral nedeniyle "Doğu Akdeniz'de yeni bir 'Çernobil' tehlikesinin yaşanabileceğini" öne sürmüştü.

"TÜRKİYE KOMŞU ÜLKELERLE PAZARLIK YAPMALI"

Dendias, tarihteki en büyük nükleer kaza olan Çernobil felaketinin, bugün pusuda bekleyen tehlikelerin değişmez bir hatırlatıcısı olduğu görüşünü paylaşıp, Ankara'nın nükleer santral için komşu ülkelerle masaya oturması gerektiğini savundu.

Çernobil ile Akkuyu NGS'yi kıyaslamaya çalışan Dendias, "Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye, Akkuyu'da yapım aşamasındaki nükleer santral için komşu ülkelerle pazarlık yapmalı." ifadelerini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santralidir. İnşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır.

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