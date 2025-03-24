Komşuda ''Terörsüz Türkiye'' itirafı: PKK'nın silah bırakması işimize gelmez

Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki rolünü artırmayı ve ekonomik, demokratik ve bölgesel istikrarı sağlamayı hedeflemekte olan "Terörsüz Türkiye Yüzyılı" vizyonu Yunanistan'ın dengesini bozdu.

İmralı'nın terör örgütüne yaptığı silah bırakma çağrısı sonrası PKK'yla mücadelede yeni bir sürece girilirken Yunan basını, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Yunan basınında yer alan analiz yazısında Karabağ savaşının sona ermesinin ardından terör örgütü PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısının başarılı olması durumunda Türkiye'nin askeri gücünü Yunanistan sınırına yönelteceği iddia edildi.

Bu gelişmelerin Yunanistan'a etkisinin olumlu olmayacağı dile getirilen analiz yazısında, "Zira Türk ordusu, PKK/YPG ile yaşanan askeri çatışmalar nedeniyle artık kan kaybetmeyecek ve başka bir yere yönelecekleri kesin. Bir şekilde, PKK silah bırakır ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme gerçekleşirse, Suriye ve Irak sınırlarında görev yapan Türk askeri birliklerinin çok büyük bir kısmı, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarından diğer askeri güçlerle birlikte geri çekilecektir. Bu Türklerin, Trakya, Ege Denizi ve Kıbrıs'a yönelmesi anlamına gelecektir" denildi.

Yunanistan'ın Trump döneminde Türkiye karşısında yalnız kalacağı belirtilen analizde, "Yarı dengesiz bir Amerikan başkanı olduğu şu dönemde, durum daha da tehlikeli hale geliyor" ifadeleri kullanıldı.