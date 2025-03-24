İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9026
  • EURO
    41,2551
  • ALTIN
    3684.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Komşuda ''Terörsüz Türkiye'' itirafı: PKK'nın silah bırakması işimize gelmez
Ekonomi

Komşuda ''Terörsüz Türkiye'' itirafı: PKK'nın silah bırakması işimize gelmez

'Terörsüz Türkiye' hedefi karşısında paniğe kapılan Yunan basını, PKK'nın silah bırakması ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinin sağlanması durumundan Yunanistan'ın olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

Star Gazetesi24 Mart 2025 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Komşuda ''Terörsüz Türkiye'' itirafı: PKK'nın silah bırakması işimize gelmez
ABONE OL

Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki rolünü artırmayı ve ekonomik, demokratik ve bölgesel istikrarı sağlamayı hedeflemekte olan "Terörsüz Türkiye Yüzyılı" vizyonu Yunanistan'ın dengesini bozdu.

YUNANİSTAN'DA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KORKUSU

İmralı'nın terör örgütüne yaptığı silah bırakma çağrısı sonrası PKK'yla mücadelede yeni bir sürece girilirken Yunan basını, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Yunan basınında yer alan analiz yazısında Karabağ savaşının sona ermesinin ardından terör örgütü PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısının başarılı olması durumunda Türkiye'nin askeri gücünü Yunanistan sınırına yönelteceği iddia edildi.

Bu gelişmelerin Yunanistan'a etkisinin olumlu olmayacağı dile getirilen analiz yazısında, "Zira Türk ordusu, PKK/YPG ile yaşanan askeri çatışmalar nedeniyle artık kan kaybetmeyecek ve başka bir yere yönelecekleri kesin. Bir şekilde, PKK silah bırakır ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme gerçekleşirse, Suriye ve Irak sınırlarında görev yapan Türk askeri birliklerinin çok büyük bir kısmı, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarından diğer askeri güçlerle birlikte geri çekilecektir. Bu Türklerin, Trakya, Ege Denizi ve Kıbrıs'a yönelmesi anlamına gelecektir" denildi.

Yunanistan'ın Trump döneminde Türkiye karşısında yalnız kalacağı belirtilen analizde, "Yarı dengesiz bir Amerikan başkanı olduğu şu dönemde, durum daha da tehlikeli hale geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.