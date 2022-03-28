Komşudan doğal gaz formülü: Türkiye'den geçen hattın akımını terse çevirelim

Başbakan Kiril Petkov'un ev sahipliğinde düzenlenen "Güneydoğu Avrupa'da NATO Üyesi Ülkelerin Devlet ve Hükümet Yöneticileri Toplantısı"nda, Romanya Başbakanı Nicolae Çuka, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin çok taraflı iş birliğini görüştü.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bulgaristan Başbakanı Petkov, "Kriz ortamında beraberliğimizin önemini vurgulayarak, Balkanlar'daki koordinasyonumuzu artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Petkov, pahalı yeni savunma sistemlerinin edinilmesi değerlendirilirken, yerel savunma sistemleri arasındaki koordinasyonun da artırılması gerektiğini belirtti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ise "Ukrayna ile dayanışma içinde olduğumuzu gösteren güçlü bir mesaj verdik. Rusya'nın askeri saldırganlığını kınadık. Ukrayna'daki savaş gıda, mal ikmalleri, enerji gibi tüm sektörlerde yeni bir realite yarattı." diye konuştu.

Romanya Başbakanı Çuka da Rusya'nın saldırısının bölgedeki güvenliği olumsuz etkilediğine ve bölgesel iş birliğinin önemini artırdığına işaret ederek, "Rusya güvenliğimize karşı en büyük tehdit. Rusya'nın bölgemize yaptığı kötülük dolu etkinin farkındayız. NATO'nun Doğu kanadındaki iş birliğinin önemi arttı. Ukrayna'daki durum kritik." dedi.

"Batı Balkanlar artık bir barut fıçısı değil" ifadesini kullanan Karadağ Başbakanı Krivokapiç ise "Eski Yugoslavya'daki savaşı çok iyi hatırlıyoruz. Öyle bir şey asla tekrar etmeyecek. Savaşı provoke eden politikacılardır, ancak onu devam ettiren generallerdir." görüşünü paylaştı.

Krivokapiç, bölgede en çok Ukraynalı göçmene ev sahipliği yapan Romanya'nın bu konudaki çalışmalarının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Romanya'nın ağırladığı Ukraynalı göçmen sayısı neredeyse Karadağ'ın nüfusuna eşit. Göçmenler, ülkelerde yerel vatandaşların sahip oldukları imkanlara erişebilmeli." sözlerini sarf etti.

- ENERJİ KONUSU

Toplantıda, enerji alanında Rusya'ya bağımlılığın azaltılması konusunu da ele aldıklarını aktaran Bulgaristan Başbakanı Petkov, Türkiye ve Yunanistan üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinin yanı sıra mevcut doğal gaz hatlarındaki akımın ters çevrilmesinin gündeme geldiğini aktardı.

Kiril Petkov, Romanya'dan Bulgaristan'a gelen ve Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattının akış yönünün terse döndürülebileceğini, Yunanistan'dan sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinin yapılabileceğini söyledi.

Petkov ayrıca Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki doğal gaz aktarım ara bağlantısının inşaatının hazirana kadar tamamlanabileceğini paylaştı.

Savaş nedeniyle Rusya'nın buğday ihracatını durdurduğuna, Ukrayna limanlarının da kullanılamadığına dikkati çeken Kiril Petkov, gübre konusunda da kriz beklendiğini vurguladı. Avrupa'nın bu sınavla da yüzleşeceğine işaret eden Petkov, konuların ele alınması için ülkelerin tarım bakanlarının bir araya gelmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, ülkesinin, eskiden doğal gaz tedarikinde tamamen Rusya'ya bağımlı olduğunu, ancak son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini kaydetti. Ülkesinin Yunanistan ile ortak projelere katıldığını belirten Kovaçevski, "Artık doğal gaz güneyden kuzeye doğru akacak." ifadesini kullandı.