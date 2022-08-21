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Ekonomi

Komşudan doğal gaz hamlesi! Tarih verdiler

Komşu ülke Bulgaristan, Avrupa'da yaşanan doğal gaz arzındaki sıkıntılara karşı kardeş ülke Azerbaycan'la görüşmelere başladı. Doğal gaz tedarikinde önümüzdeki haftayı işaret eden Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, şu anda piyasada gaz olduğunu, ancak fiyatlardaki artış eğiliminin endişe verici olduğunu söyledi.

Star Gazetesi21 Ağustos 2022 Pazar 23:47 - Güncelleme:
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Komşu ülke Bulgaristan'ın Enerji Bakanı Rosen Hristov, Azerbaycan'dan doğalgaz arzını artırma müzakereleri önümüzdeki hafta başlayacağını bildirdi. Ayrıca Hristov, doğal gaz arzındaki sıkıntıya karşı Türkiye ile anlaştıklarını söyledi. Enerji bakanı, Ekim ve sonrası için eksik gaz hacimlerini güvence altına almak için seçenekleri açıkladı.

DOĞAL GAZ KRİZİNDEKİ ÇAREDE TÜRKİYE DETAYI

Kış dönemi için hazırlıklar yapan Bulgaristan doğal gaz arzına ilişkin sözleşmeler ve anlaşmalar imzalanacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Hristov, "Türkiye ile bir boşaltma sahası üzerinde anlaşmayı başardık ve bu, Cheniere Energy'nin Ekim ayı için bir tanker sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik etme teklifini kabul etmemizi sağladı" dedi. Hristov, tankerin ülkenin aylık tüketiminin yaklaşık üçte birini içerdiğini de sözlerine ekledi. Diğer üçte biri ise Azerbaycan'dan tedarik edilecek. Son üçte biri için seçenekler sunulacak.

ENDİŞE VEREN ARTIŞ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji piyasalardaki arz dengesinin bozulmasının ardından birçok Avrupa ülkesi hazırlıklara başladı. Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, "Bundan sonra, önümüzdeki kış döneminde tüketim için orta vadeli sözleşmeler imzalamaya yönelik çalışmalarımız olacak. Boru hattı gazı daha güvenilir tedarik sağladığı için tercih ediliyor" dedi. Bakan, şu anda piyasada gaz olduğunu, ancak fiyatlardaki artış eğiliminin endişe verici olduğunu söyledi.

Star Gazetesi

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